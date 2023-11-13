نصب خيمة في رحلة برية بالجوف.. وذئب كان في انتطاره (فيديو)

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في واقعة غريبة بالجوف، والتي وثقها مقطع فيديو على منصة "إكس" أظهر ذئبا أمام خيمة نصبها مواطن والذي خرج في رحلة برية.





ذئب في الجوف: اضافة اعلان



يقتحم مزرعة في بريدة:



ذئب يتجول في مستوصف:



قط وذئب وجها لوجه:



قنص ذئب يهاجم مزرعة أبقار:



وكان شخص قد تفاجأ بوجود ذئب أثناء توثيقه مقطع فيديو للأجواء الطبيعية في رحلة برية بالجوف.ويظهر الفيديو شخصا يجلس داخل خيمة وبجواره سيارة، ويصور الطعام والمشروبات، كما وثق لقطات للأماكن والأجواء الطبيعية حوله.كما يظهر الفيديو ذئبا يقف على مكان مرتفع على مسافة تبعد عن مكان ملتقط الفيديو.وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مروع يوثق ما فعله ذئب اقتحم مزرعة وافترس 47 رأسًا من الماعز والغنم.كما وثق مقطع فيديو التقطه أحد الأشخاص مشهدا صادما يظهر تواجد ذئب داخل مستوصف الوفرة في الكويت.وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الذئب وهو يتجول داخل المستوصف بكل أريحية.وعلق ملتقط الفيديو قائلا: " ذئب داخل مستوصف الوفرة، انتبهوا توني مصوره".وأضاف مصور الفيديو: " ذئب ذئب لا أحد ينزل، لا أحد يطلع من هنا ، سكروا.. أحد يبلغ الإدارة"، بحسب قوله.أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" صراعا نادرا بين قط وأحد الذئاب والذي فشل في افتراس القط.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله محاولة مستميتة من القط في النجاة، وذلك بعد إصرار الذئب على افتراسه.وبالفعل تمكن القط رغم صغر حجمه في الإفلات من الذئب ، وذلك بعد قفزه إلى أعلى عمود بالغرفة وظل متشبثا به بمخالبه، ما أصاب الذئب باليأس منت افتراسه.فيما وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام قناص بقتل ذئب اعتاد مهاجمة قطيعه من الأبقار داخل مزرعته.ويظهر الفيديو عددا كبيرا من الذئاب يحاصر حظيرة من الأبقار داخل مزرعة لأجل افتراسها.كما أظهر الفيديو القناص، وهو يصوب بندقيته نحو أحد الذئاب والذي ظهر بين قطيع الأبقار ليسقط فجأة على الأرض.وبحسب ما تم تداوله فقد استخدم المزارع كاميرا ليلية في عملية القنص ، لكي يقضي على قطيع من الذئاب اقتحم مزرعته.