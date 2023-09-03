الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

نصائح لا تفوت أصحاب الأعمال.. هذه أهم مميزات بيئة العمل "الأسرة"

العمل
العمل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشف الكاتب يوسف القبلان، عن أهم مميزات العمل في أجواء وبيئة عمل أسرية، تمارس فيها قيم الدعم والوفاء والتعاون والأهداف المشتركة، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على فريق العمل. 
واستعرض في مقاله عبر صحيفة "الرياض"، صورًا من نماذج العمل في مثل تلك الأجواء، والتي يبرز فيها الجانب الإنساني على ما عداه، وحيث تسود علاقات من الود والحب بين فريق العمل.

مرض الزميل



وقال: "يحدث في أي بيئة عمل أن يتعرض أحد الزملاء إلى ظروف صعبة عائلية أو صحية تؤثر سلبيًا على أدائه. في بيئة العمل التي تعمل كأسرة لن يتعرض هذا الزميل للإهمال، سوف تقف معه الإدارة ويقف معه زملاء العمل، سيقدرون ظروفه، سيدعمونه حتى يتجاوز ظروفه".

الزميل السلبي


وأضاف: "في هذه البيئة حتى الزميل السلبي غير المنتج لن تتخلى عنه أسرة المنظمة بسهولة، لن تتجه الإدارة فوراً لنظام العقوبات، سوف تدرس الإدارة حالته بأسلوب التفكير الإيجابي الذي يركز على الحلول وليس العقبات، سوف يشخصون المشكلة ويتوصلون إلى حل إيجابي مشترك متفق عليه مع الزميل". 
وتابع: "في حالة أخرى قد يكون زميل العمل (عضو الأسرة) مميزًا وحيويًا ومخلصًا وصاحب إنجازات رائعة ثم تراجع الأداء، فكيف يكون موقف الإدارة وزملاء العمل؟ الموقف في بيئة العمل (الأسرة) هو الوفاء والدعم".

الجوانب الإنسانية



وشدد القبلان على أن "هذه البيئة (الأسرة) تعطي أهمية قصوى للجوانب الإنسانية مهما كانت طبيعة عملها دون إهمال للجوانب المهنية وجودة الأداء".
وقال إن "تعزيز الجوانب الإنسانية هو الجو النفسي المحفز على الإنتاجية والإبداع وتقديم المبادرات، هو الذي يعزز الانتماء والولاء للمنظمة (الأسرة)".

إيجابيات بيئة العمل الأسرة



وعدد الأشياء الإيجابية في بيئة العمل (الأسرة)، ومنها:
-يتم التعامل مع الأخطاء بطريقة إيجابية.
-يشجع التنافس البناء.
-تطبيق مبدأ العدالة في المسؤوليات وفرص التطوير واكتساب الخبرات. 
-تتاح فرص المشاركة للجميع.
-يتم البحث عن الإيجابيات قبل السلبيات.
-تكون توقعات القيادات الإدارية واضحة وإيجابية.
-يستمعون للجميع وليس لفئة محدودة.
-يوفرون الظروف المناسبة للنجاح.
-يكتشفون قيادات المستقبل.

فوارق فردية 


واعتبر الكاتب أن "الأمر الطبيعي هو وجود فوارق فردية في بيئة العمل بين الزملاء في القدرات، والطموح، ومهارات التواصل، والمهارات القيادية، والقدرة على العمل الجماعي". 
وتابع: "هنا تكمن مهارة القيادة في استثمار الموارد البشرية حسب الفوارق الفردية بحيث يمارس كل عضو العمل الذي يتفق مع معارفه ومهاراته وسماته الشخصية مما سيجعله يمارس عمله بكل حب وإخلاص وانتماء لأسرته".

اقرأ أيضا

فيديو متداول يكشف مفاجأة عن "حقيبة مدرسية" في حادث دهس طفل

"المسند" يكشف سر ظاهرة "عجاج الجن" وصِلته بالعفاريت

مهم لأولياء الأمور.. "الخثلان" يكشف عن أفضل طريقة لتحصين الأبناء والبنات

دمّرت المحلات وحطمت نوافذ السيارات.. سقوط كرات برد بحجم البيض في هذه الدولة

فوائد مذهلة.. لن تصدق ما يفعله "الأرز البني" في محاربة الأمراض

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

العمل الليلي 3:34 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

كيف يتحقق التوازن بين التعليم واحتياجات سوق العمل؟

مدير تعليم الحدود الشمالية 8:56 ص الخميس، 24 أغسطس 2023

خارطة طريق.. أبرز التحديات التي يواجهها المعلم وطرق التغلب عليها

191228055422558~shutterstock-157245107 11:41 ص الإثنين، 21 أغسطس 2023

أهم المؤشرات على أنك غير سعيد في عملك!

اقرأ أيضا

سوق الاسهم
4:49 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

مؤشر الأسهم يتراجع ويغلق عند 11455 نقطة

المنكسة الذكية
4:41 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

لخلل يسبب حريق .. التجارة تستدعي طرازات محددة من المكنسة الذكية

عقار الجزائر 22
3:45 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

لحظة مؤثرة.. شاهد إنقاذ رضيعة بعد 4ساعات تحت الأنقاض

ولي أمر طالب
3:08 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

شاهد.. ولي أمر طالب يفاجأ معلمه بزيارة إلى الفصل.. ماذا قال له؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي