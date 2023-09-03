نصائح لا تفوت أصحاب الأعمال.. هذه أهم مميزات بيئة العمل "الأسرة"

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كشف الكاتب يوسف القبلان، عن أهم مميزات العمل في أجواء وبيئة عمل أسرية، تمارس فيها قيم الدعم والوفاء والتعاون والأهداف المشتركة، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على فريق العمل.

واستعرض في مقاله عبر صحيفة "الرياض"، صورًا من نماذج العمل في مثل تلك الأجواء، والتي يبرز فيها الجانب الإنساني على ما عداه، وحيث تسود علاقات من الود والحب بين فريق العمل.





مرض الزميل





الزميل السلبي

وقال: "يحدث في أي بيئة عمل أن يتعرض أحد الزملاء إلى ظروف صعبة عائلية أو صحية تؤثر سلبيًا على أدائه. في بيئة العمل التي تعمل كأسرة لن يتعرض هذا الزميل للإهمال، سوف تقف معه الإدارة ويقف معه زملاء العمل، سيقدرون ظروفه، سيدعمونه حتى يتجاوز ظروفه".





الجوانب الإنسانية

وأضاف: "في هذه البيئة حتى الزميل السلبي غير المنتج لن تتخلى عنه أسرة المنظمة بسهولة، لن تتجه الإدارة فوراً لنظام العقوبات، سوف تدرس الإدارة حالته بأسلوب التفكير الإيجابي الذي يركز على الحلول وليس العقبات، سوف يشخصون المشكلة ويتوصلون إلى حل إيجابي مشترك متفق عليه مع الزميل".وتابع: "في حالة أخرى قد يكون زميل العمل (عضو الأسرة) مميزًا وحيويًا ومخلصًا وصاحب إنجازات رائعة ثم تراجع الأداء، فكيف يكون موقف الإدارة وزملاء العمل؟ الموقف في بيئة العمل (الأسرة) هو الوفاء والدعم".





إيجابيات بيئة العمل الأسرة

وشدد القبلان على أن "هذه البيئة (الأسرة) تعطي أهمية قصوى للجوانب الإنسانية مهما كانت طبيعة عملها دون إهمال للجوانب المهنية وجودة الأداء".وقال إن "تعزيز الجوانب الإنسانية هو الجو النفسي المحفز على الإنتاجية والإبداع وتقديم المبادرات، هو الذي يعزز الانتماء والولاء للمنظمة (الأسرة)".





فوارق فردية

وعدد الأشياء الإيجابية في بيئة العمل (الأسرة)، ومنها:-يتم التعامل مع الأخطاء بطريقة إيجابية.-يشجع التنافس البناء.-تطبيق مبدأ العدالة في المسؤوليات وفرص التطوير واكتساب الخبرات.-تتاح فرص المشاركة للجميع.-يتم البحث عن الإيجابيات قبل السلبيات.-تكون توقعات القيادات الإدارية واضحة وإيجابية.-يستمعون للجميع وليس لفئة محدودة.-يوفرون الظروف المناسبة للنجاح.-يكتشفون قيادات المستقبل.





واعتبر الكاتب أن "الأمر الطبيعي هو وجود فوارق فردية في بيئة العمل بين الزملاء في القدرات، والطموح، ومهارات التواصل، والمهارات القيادية، والقدرة على العمل الجماعي".وتابع: "هنا تكمن مهارة القيادة في استثمار الموارد البشرية حسب الفوارق الفردية بحيث يمارس كل عضو العمل الذي يتفق مع معارفه ومهاراته وسماته الشخصية مما سيجعله يمارس عمله بكل حب وإخلاص وانتماء لأسرته".