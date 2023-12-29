نصائح لا تفوتك للتعامل مع الشخصيات العصبية أو الباردة

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قدم المستشار والمدرب المعتمد في القيادة وتحليل الشخصية، عايد الذايدي، نصائح في التعامل مع الشخصية العصبية والباردة.
الشخصيات الباردة والعصبيةوتحدث الذايدي في مداخلة مع فضائية "روتانا خليجية" عن سمات الشخصيات الباردة والعصبية.
وقال: "الشخص البارد ضرره على من حوله قد يسبب الضغط والسكري للمحيطين به، أما الشخص العصبي فهو على النقيض منه ضرره يقع على نفسه، وقد يصاب بالضغط والسكري والقولون".
كيفية التعامل مع الشخص الباردوفيما يتعلق بكيفية التعامل مع الشخص البارد، نصح باقتحامه مع الالتزام بالشروط التالية:
كن على طبيعتك دائمًا
لا تبالغ بردة الفعل
كن واضحًا
كن متزنًا
غير متعجل
اصنع ثقة بينك وبينه
كن منصتًا
استخدم لغة الجسم في التعامل معه
أعطه الاهتمام
فاجئه بشيء يحبه
لا تجادله أو تناقشه.
كيفية التعامل مع الشخص العصبيأما الشخص العصبي، فنصح الذايدي، بالتعامل معه وفق الضوابط التالية:
- إذا كنت واقفًا معه تحاوره اطلب منه الجلوس للحديث معه.
- أو إذا كان جالسًا اطلب منه أن يسير معك وافتح النقاش معه أثناء ذلك.
- أو اختر وقتًا آخر مناسبًا للحديث إليه.