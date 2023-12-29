نصائح لا تفوتك للتعامل مع الشخصيات العصبية أو الباردة

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قدم المستشار والمدرب المعتمد في القيادة وتحليل الشخصية، عايد الذايدي، نصائح في التعامل مع الشخصية العصبية والباردة. اضافة اعلان





الشخصيات الباردة والعصبية



كيفية التعامل مع الشخص البارد



كيفية التعامل مع الشخص العصبي



وتحدث الذايدي في مداخلة مع فضائية "روتانا خليجية" عن سمات الشخصيات الباردة والعصبية.وقال: "الشخص البارد ضرره على من حوله قد يسبب الضغط والسكري للمحيطين به، أما الشخص العصبي فهو على النقيض منه ضرره يقع على نفسه، وقد يصاب بالضغط والسكري والقولون".وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع الشخص البارد، نصح باقتحامه مع الالتزام بالشروط التالية:كن على طبيعتك دائمًالا تبالغ بردة الفعلكن واضحًاكن متزنًاغير متعجلاصنع ثقة بينك وبينهكن منصتًااستخدم لغة الجسم في التعامل معهأعطه الاهتمامفاجئه بشيء يحبهلا تجادله أو تناقشه.أما الشخص العصبي، فنصح الذايدي، بالتعامل معه وفق الضوابط التالية:- إذا كنت واقفًا معه تحاوره اطلب منه الجلوس للحديث معه.- أو إذا كان جالسًا اطلب منه أن يسير معك وافتح النقاش معه أثناء ذلك.- أو اختر وقتًا آخر مناسبًا للحديث إليه.