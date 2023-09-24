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صحيفة تواصل الالكترونية

ناسا "تستعد لإجراء اختبار الحمض النووي على جثث "الكائنات الفضائية" المزعومة

واحدة من الجثث المزعومة
إحدى جثتين عرضتا أمام البرلمان
أ أ
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تستعد وكالة الفضاء والأبحاث الأمريكية "ناسا"، لإجراء تحليل الحمض النووي لجثتين يزعم أنها لكائنات فضائية عاشت قبل ألف سنة، وفق ما أفاد الصحفي الذي أثار الأمر مؤخرًا داخل البرلمان المكسيكي.اضافة اعلان
وعرضت مؤخرًا ما قيل إنها جثث "كائنات فضائية"، غير بشرية، على أعضاء البرلمان المكسيكي، قيل إن عمرهما يتجاوز الألف عام، تحتوي يد كل منها على ثلاث أصابع فقط.
وعُرضت جثتان صغيرتان للكائنات المزعومة، تم انتشالهما من مدينة كوسكو في بيرو، داخل صناديق مفتوحة، خلال جلسة البرلمان المكسيكي، في مدينة مكسيكو سيتي.
وشهد الصحفي خايمي موسان، المتخصص في أخبار الفضاء، "بعد القسم والتعهد بالصدق"، بأن العينات المحنطة ليست جزًءً من كائنات بشرية قديمة، مشيراً إلى أن ثلث الحمض النووي الخاص بالجثتين، غير معروف.

تطورات جديدة

وادعى الصحفي الذي قدم الجثتين للعالم أن طرفًا ثالثًا يعمل نيابة عن وكالة الفضاء الأمريكية اتصل به. 
وبحسب ما ورد، وافقت وكالة "ناسا" على تحليل الجثتين. من المقرر أن يقوم مقاول استأجرته الوكالة بإلقاء نظرة على العينات، وفقًا للصحفي الذي يخضع أيضًا للتحقيق فيما يتعلق بكيفية حصوله على الجثتين.
وقال موسان لموقع "ديلي ميل"، إن طرفًا ثالثًا لم يذكر اسمه اتصل به لأنه يرغب في إجراء "تحقيق في الحمض النووي"، ربما نيابة عن "ناسا". 
ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من تعليق الدكتور ديفيد سبيرجيل من وكالة ناسا حول الكائنات الفضائية المزعومة.
وقال الدكتور سبيرجيل: "نحن لا نعرف طبيعة تلك العينات. ونصيحتي هي، إذا كان لديك شيء غريب، اجعل العينات متاحة للمجتمع العلمي العالمي، وسنرى ما هو الموجود هناك".

كيف جرى العثور عليهما؟

ويُزعم أنه تم اكتشاف جثتين غريبتين مدفونتين في كهف في بيرو، وتدور التهم الجنائية حول مالكها.
ويتردد أن باحثين متخصصين في الأجسام الطائرة المجهولة، بالإضافة إلى المجتمع العلمي الأوسع غاضبون من الكشف المفاجئ عن الكئنات المزعومة. 
ورفع وزير الثقافة في بيرو منذ ذلك الحين اتهامات جنائية ضد موسان الذي يتهم بسرقة القبور، وكذلك المتعاونين معه الذين لم يُذكر أسماؤهم. 
وقال موسان: "لقد ذهبت شخصياً إلى وزارة الثقافة لأطلب منهم إجراء التحقيق للمشاركة في هذه النتيجة. لم يفعلوا ذلك أبدًا. لقد حاولنا مرات عديدة. أرسلنا رسائل. واسمحوا لي أن أخبركم شيئًا آخر. هل تتذكرون قول وكالة ناسا إنه يجب التحقيق في هذا الأمر، وما إلى ذلك؟ لقد قبل مقاول من وكالة ناسا التحدي. إنه مختبر مخصص لقراءة الحمض النووي".
وتعد هوية مقاول وكالة "ناسا" الذي تواصل معه سرًا حاليًا، حيث يرفض موسان الكشف عن الاسم "حتى يتمكنوا من إجراء تحقيقاتهم". ومن المقرر أن يقوم المسؤولون البيروفيون بفحص الجثث، ثم التوجه إلى المكسيك لإجراء المزيد من الاختبارات.


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