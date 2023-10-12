ناسا تؤكد: كويكب بينو يحتوي على ماء وكربون

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أعلنت وكالة ناسا، أن الكويكب بينو يحتوي على الماء والكربون، كما كان يأمل العلماء، كاشفة الصور الأولى للغبار والأجزاء السوداء من أكبر عينة كويكب جُلبت إلى الأرض. اضافة اعلان

وقال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية بيل نيلسون إن «جزيئات الماء والكربون هي بالضبط نوع المادة التي أردنا العثور عليها».





عناصر حاسمة في تكوين الأرض



وكالة الفضاء الأمريكية



250 جرامًا من مواد الكويكب بينو





الغبار الأسود





حفظ عينة للأجيال القادمة



مضيفاً «هذه عناصر حاسمة في تكوين كوكبنا، وستساعدنا في تحديد أصل العناصر التي قد تؤدي إلى الحياة».وأخذت مهمة «أوسايرس-ريكس» هذه العينة عام 2020 من الكويكب بينو، وعادت الكبسولة التي تحتوي على الحمولة الثمينة بنجاح إلى الأرض قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين.وأقيمت العملية الدقيقة لفتح الكبسولة في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية في هيوستن.وقالت كبيرة العلماء في مركز جونسون للفضاء، إيلين ستانسبيري، إنه بسبب وفرة المواد الموجودة خارج حجرة التجميع نفسها، لم يبدأ فتحها بعد.وأضافت ستانسبيري «نأخذ وقتنا لمعالجة العينة بشكل منهجي، ونعتني بكل قطعة من الكويكب بينو بشكل صحيح».وتمكنت وكالة الفضاء الأميركية من التقاط حوالى 250 غراماً من المواد من الكويكب بينو، ما يزيد بكثير عن الكميات التي جمعتها بعثتان يابانيتان سابقتان من كويكبات أخرى.وجرى تأمين الشحنة من خلال نقلها كما هو مخطط إلى الكبسولة، لكن بسبب هذا التسرب، توقع العلماء العثور على بقايا خارج الحجرة في الصندوق الذي كانت موجودة فيه.وقد عُهد بهذا «الغبار الأسود» وهذا «الحطام»، على حد تعبير ناسا، إلى فريق تحليل سريع من أجل الحصول على فكرة أولية عن تركيبة الكويكب بينو.ويُتوقع أن تتيح دراسة الكويكبات للعلماء فهمًا أفضل لتكوين المجموعة الشمسية، وكيف أصبحت الأرض صالحة للسكن.ويحتفظ بغالبية العينة لتدرسها الأجيال المقبلة بأدوات جديدة وأكثر كفاءة وللإجابة على الأسئلة العلمية الجديدة، وهذا ما حصل مع الصخور القمرية التي جُمعت خلال برنامج أبولو.