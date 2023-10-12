الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

ناسا تؤكد: كويكب بينو يحتوي على ماء وكربون

كويكب نيبو
عينة كويكب بينو
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت وكالة ناسا، أن الكويكب بينو يحتوي على الماء والكربون، كما كان يأمل العلماء، كاشفة الصور الأولى للغبار والأجزاء السوداء من أكبر عينة كويكب جُلبت إلى الأرض.اضافة اعلان
وقال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية بيل نيلسون إن «جزيئات الماء والكربون هي بالضبط نوع المادة التي أردنا العثور عليها».


عناصر حاسمة في تكوين الأرض


مضيفاً «هذه عناصر حاسمة في تكوين كوكبنا، وستساعدنا في تحديد أصل العناصر التي قد تؤدي إلى الحياة».
وأخذت مهمة «أوسايرس-ريكس» هذه العينة عام 2020 من الكويكب بينو، وعادت الكبسولة التي تحتوي على الحمولة الثمينة بنجاح إلى الأرض قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين.


وكالة الفضاء الأمريكية


وأقيمت العملية الدقيقة لفتح الكبسولة في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية في هيوستن.
وقالت كبيرة العلماء في مركز جونسون للفضاء، إيلين ستانسبيري، إنه بسبب وفرة المواد الموجودة خارج حجرة التجميع نفسها، لم يبدأ فتحها بعد.
وأضافت ستانسبيري «نأخذ وقتنا لمعالجة العينة بشكل منهجي، ونعتني بكل قطعة من الكويكب بينو بشكل صحيح».


250 جرامًا من مواد الكويكب بينو

وتمكنت وكالة الفضاء الأميركية من التقاط حوالى 250 غراماً من المواد من الكويكب بينو، ما يزيد بكثير عن الكميات التي جمعتها بعثتان يابانيتان سابقتان من كويكبات أخرى.
وجرى تأمين الشحنة من خلال نقلها كما هو مخطط إلى الكبسولة، لكن بسبب هذا التسرب، توقع العلماء العثور على بقايا خارج الحجرة في الصندوق الذي كانت موجودة فيه.


الغبار الأسود

وقد عُهد بهذا «الغبار الأسود» وهذا «الحطام»، على حد تعبير ناسا، إلى فريق تحليل سريع من أجل الحصول على فكرة أولية عن تركيبة الكويكب بينو.
ويُتوقع أن تتيح دراسة الكويكبات للعلماء فهمًا أفضل لتكوين المجموعة الشمسية، وكيف أصبحت الأرض صالحة للسكن.


حفظ عينة للأجيال القادمة

ويحتفظ بغالبية العينة لتدرسها الأجيال المقبلة بأدوات جديدة وأكثر كفاءة وللإجابة على الأسئلة العلمية الجديدة، وهذا ما حصل مع الصخور القمرية التي جُمعت خلال برنامج أبولو.

اقرأ أيضا

الدكتور سعد الخثلان
8:16 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

"الخثلان" يوجه نصيحة مهمة لمن لا يُصلي الفريضة في المسجد

الكول سنتر
8:03 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

أسباب غضب العملاء من "الكول سنتر".. الموظف جاني أم مجني عليه؟

بق الفراش
7:46 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الخبراء يحذرون.. 5 أسباب لانتشار بق الفراش في الداخل والخارج

مشاهير السوشال
8:29 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

مستشار تربوي: مشاهير السوشيال يُضعفون دوافع التعلّم لدى المراهقين

اقرأ أيضا

سعادة الدنيا والآخرة.. هاشتاق "من لزم الاستغفار غمرته الأفراح" يتصدر الترند

"الخثلان" يوضح حكم اشتراط أحد المشتركين في جمعية الموظفين أن يكون هو الأول

من الفشل للنجاح.. 3 قصص ملهمة للتفكير خارج الصندوق

مليار شخص على "تيك توك".. 3 دول عربية ضمن قائمة الـ20 الأكثر استخدامًا

الكويت.. دهس طفل عمره عامان بالخطأ أثناء رجوع والده بالسيارة للخلف

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

خنزير بركةمياه
10:15 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

خنزير يسقط في بركة تماسيح .. شاهد ماذا حدث (فيديو)

معلم
12:43 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أقدم معلم دراسات اجتماعية في العالم يدخل موسوعة جينيس

الكسوف الحلقي للشمس
12:15 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"حلقة النار".. كيف ومتى ترى أكبر حدث كوني لهذا العام؟

الاحتراق في العمل
9:11 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

للموظفين فقط.. 5 نصائح لتجنب الاحتراق في العمل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اجازة مطولة
10:03 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

للطلاب والمعلمين.. تعرف على موعد الإجازة المطولة التالية

كيفية-إصدار-إخلاء-طرف-عن-طريق-المنصة-الوطنية-الموحدة
9:51 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 3 خطوات لإصدار إخلاء طرف إلكترونيًا

أهم 10
9:32 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تحذير المشاهير في قضايا الديات والإنترنت والجوال للعاملة المنزلية

image
8:58 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

أغرب من الخيال.. يرجع إلى أهله بعد 33 عامًا من الغياب وفقدان الذاكرة

هاتف بكسل 8
8:45 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

تسريب جديد.. السعر والمواصفات والمميزات لهاتف جوجل "Pixel 8"

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
7:58 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

هل أنت ضمن هذه الـ 5؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص منح الدعم للزوجة