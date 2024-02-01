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نائب أمير مكة يدشن حملة "الدين يسر"

نائب أمير مكة
نائب أمير مكة المكرمة
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دشن نائب أمير مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل اليوم، حملة "الدين يسر" التوعوية التي تنظّمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.اضافة اعلان
واستمع سموّه لشرح عن الحملة التي تهدف إلى ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة، وتستهدف جميع فئات المجتمع عبر برامج متنوعة




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