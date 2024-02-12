موت الفجأة.. وفاة لاعب كرة قدم في الحال بعد أن ضربته صاعقة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، وفاة لاعب كرة قدم بشكل مفاجيء بعد أن ضربته صاعقة.

صاعقة تضرب لاعب كرة قدم:

وفاة مدافع منتخب ساحل العاج مصطفى سيلا:

وفي تفاصيل الواقعة، فقد وثق مقطع فيديو لحظة وفاة لاعب كرة قدم إثر تعرضه لصاعقة رعدية عنيفة، أثناء المباراة التي أقيمت في ملعب سيليوانجي بإندونيسيا.ويظهر مقطع الفيديو المتداول، إصابة اللاعب بالصاعقة الرعدية القوية التي ظهرت بوضوح في المقطع، ليسقط اللاعب على الأرض ويلفظ أنفاسه الأخيرة بشكل فوري.وحظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير، حيث تعاطف عدد كبير من مستخدمي التواصل الاجتماعي مع وفاة اللاعب، داعين الله له بالمغفرة.وفي مارس الماضي وثق مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وفاة مفاجئة لمدافع شهير أثناء مباراة لكرة القدم في ساحل العاج.وأكد حينها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة مدافع منتخب ساحل العاج مصطفى سيلا"، البالغ من العمر 21 عاما، جراء تعرضه لوعكة داخل الملعب خلال مباراة "راسينغ أبيدجان" أمام "سول أف سي".