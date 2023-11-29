مواطن بالأحساء يتفاجأ بثعبان اختبأ بحيلة ماكرة.. نهاية صادمة

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انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الذين حذروا من انتشار الثعابين التي تجيد الاختباء بطريقة ماكرة.





ثعبان يلدغ شابا في الأحساء:

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ثعبان في حائل:

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة تعرض شاب للدغة ثعبان أثناء خروجه من منزلهوبحسب ما تم تداوله فقد وقعت الحادثة في محافظة الأحساء، حيث أظهر الفيديو المتداول، الشاب وهو يخرج من باب منزله.وبعد نزول الشاب من درج المدخل المطل على الشارع لدغه ثعبان كان يختبئ بمحاذاة أسفل الدرج دون أن يلاحظه.كما يظهر الثعبان وهو يخرج من مخبأه بعد لدغه للشاب وخروجه إلى وسط الشارع وهو يسير سريعا بجوار الشاب.وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عثور مواطن على ثعبان ضخم بعد جريان السيول إثر هطول الأمطار الغزيرة على حائل.ويظهر الفيديو المتداول، الثعبان يتحرك وسط الشقوق في الصخور على طول الطريق.وأوضح ملتقط الفيديو أن الثعبان خرج بسبب الأمطار والسيول، وأنه لا يدري إذا كان ساما أم غير سام، بحسب قوله.