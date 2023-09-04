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مهم لأولياء الأمور.. "الخثلان" يكشف عن أفضل طريقة لتحصين الأبناء والبنات

تحصين الاطفال بالذكر
تحصين الاطفال بالذكر
أ أ
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل طريقة لتحصين الأبناء والبنات.

الطريقة الصحيحة لتحصين الأبناء والبنات

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الطريقة الصحيحة لتحصين الأبناء والبنات هي بالأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

طريقة النبي ﷺ في تحصين الحسن والحسين

وأضاف أنه على أولياء الأمور أن يفعلوا مثلما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، مع الحسن والحسين، حيث كان يُعوّذهما ويقول: "أعيذكما بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة".

ما ورد من السنة في تحصين الأولاد

وأكد أن هذه هي الطريقة الصحيحة لتحصين الأولاد، حيث يقول الوالدان: " أعيذ أبنائي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذ أولادي بكلمات التامة من شر ما خلق، ونحو ذلك.

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