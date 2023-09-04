مهم لأولياء الأمور.. "الخثلان" يكشف عن أفضل طريقة لتحصين الأبناء والبنات

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل طريقة لتحصين الأبناء والبنات.





الطريقة الصحيحة لتحصين الأبناء والبنات



طريقة النبي ﷺ في تحصين الحسن والحسين



ما ورد من السنة في تحصين الأولاد



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الطريقة الصحيحة لتحصين الأبناء والبنات هي بالأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.وأضاف أنه على أولياء الأمور أن يفعلوا مثلما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، مع الحسن والحسين، حيث كان يُعوّذهما ويقول: "أعيذكما بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة".وأكد أن هذه هي الطريقة الصحيحة لتحصين الأولاد، حيث يقول الوالدان: " أعيذ أبنائي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذ أولادي بكلمات التامة من شر ما خلق، ونحو ذلك.