مهم لأولياء الأمور.. "الخثلان" يكشف عن أفضل طريقة لتحصين الأبناء والبنات

أ أ
كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل طريقة لتحصين الأبناء
والبنات.
الطريقة الصحيحة لتحصين الأبناء والبناتوأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة
"إكس"، أن الطريقة الصحيحة لتحصين الأبناء والبنات هي بالأذكار التي
وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طريقة النبي ﷺ في تحصين
الحسن والحسينوأضاف أنه على أولياء الأمور أن يفعلوا مثلما كان يفعل
النبي عليه الصلاة والسلام، مع الحسن والحسين، حيث كان يُعوّذهما ويقول: "أعيذكما
بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة".
ما ورد من السنة في تحصين الأولادوأكد أن هذه هي الطريقة الصحيحة لتحصين الأولاد، حيث
يقول الوالدان: " أعيذ أبنائي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل
عين لامة، أعيذ أولادي بكلمات التامة من شر ما خلق، ونحو ذلك.
☀️ ما الطريقة الصحيحة لتحصين الأولاد بالأذكار؟#سعد_الخثلان #درس_الخثلان#أذكار_الصباح_والمساء pic.twitter.com/WGYcee2iVu— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) September 3, 2023