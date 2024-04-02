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من لا يَرحم لا يُرحم.. مواطن ينقذ جروًا من البرودة الشديدة (فيديو)

كلب
كلب
أ أ
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يدعونا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحمة بالآخرين، قائلاً: "مَن لا يَرْحم لا يُرْحم"، ويقول: "لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء"، و"لا تُنْزَع الرحمة إِلا من شقي".اضافة اعلان

الرحمة والترفق بالحيوان

هذه الرحمة ليست قصرًا على الإنسان، بل تتعداه إلى الرحمة والترفق بالحيوان. 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي، فمرت على بئر ماء فشربت، وبينما هي كذلك مر بها كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فعادت إلى بئر الماء؛ فملأت موقها، -أي: خفها- ماءً، فسقت الكلب فغفر الله لها".

إنقاذ جرو من البرودة الشديدة

وأظهر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، مواطنًا يسارع إلى إنقاذ جرو من البرودة الشديدة في منطقة شمال غرب الخاصرة (50 كلم).
وكان الكلب يرتجف بشدة نتيجة انخفاض درجة الحرارة وتساقط البرديات.
وقال المواطن في الفيديو الذي نشرته فضائية "الإخبارية"، إنه سيحمل الجرو "الضعيف" إلى أهل الخيام القريبة من أجل الاعتناء به.

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