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صحيفة تواصل الالكترونية

من لا يرحم لا يُرحم.. شاهد أغرب صداقة بين مواطن من الباحة و"الإوزة عطيات"

أوز
الإوزة عطيات بين ذراعي الرجل
أ أ
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر تفاعل "إوزة" مع دعوة رجل للارتماء في أحضانه، في حنو وعطف أثار تفاعلاً واسعًا.  اضافة اعلان
ويكشف المقطع عن صداقة نادرة بين العم علي الغامدي، أحد مواطني الباحة، والإوزة التي أسماها "عطيات" منذ فترة. 
وجلس "العم أبوعبدالله" على الأرض بينما يدعو الإوزة للسير ناحيته وهو يفتح ذراعيه لها.
وتجاوبت الإوزة مع دعوة صديقها القديم بالفعل، وألقت نفسها بين ذراعيه، واستقبلها كطفلة قائلاً: "هلا عطيات" لتغمره الأخيرة بالأحضان، وقامت بمداعبته.
بينما ألقى لها المصور ببعض الطعام لكنها لم تنشغل عنها بصديقها.  
وقال معلقون إن موقف الرجل يعكس رحمته بالحيوانات والعطف عليها، وهي من الأمور التي يحث عليها الإسلام ويدعو إليها. 
 

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