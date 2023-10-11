من الفشل للنجاح.. 3 قصص ملهمة للتفكير خارج الصندوق

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استعرض الدكتور عبدالحليم موسى، قصص نجاح لثلاثة من أبرز رجال الأعمال الرواد في العالم، والتي يسلط من خلالها الضوء على أهمية التفكير خارج الصندوق. اضافة اعلان

وأضاف عبر صحيفة "الجزيرة"، أن الغاية من سرد القصص عن شخصيات أثرت حياتنا العلمية والعملية فكرًا وإبداعًا للطلاب بالمرحلة الجامعية "من أجل أن نرسخ في نفوسهم ثقافة التفكير خارج الصندوق؛ كوصفة سحرية لتحصينهم من الوقوع في الفشل".

إذ اعتبر أن أهم "ما يميز أصحاب العقول التي تفكر خارج الصندوق أنهم يأتون بالمبتكرات والأفكار الجديدة التي قد لا يستوعبها من حولهم؛ ليس لقصور عقولهم وإنما لضعف رؤيتهم الاستشرافية للمستقبل".





ستيف جوبز



jack Ma



زوكربيرج مؤسس فيس بوك



قصص متشابهة



وجاء في مقدمة هؤلاء الذين تحدث عن قصص نجاحهم الملهمة مؤسس شركة Apple» « ستيف جوبز الذي قال إنه حين طور فكرته لحاسوبه الأول الذي كان عبارة عن صندوق نظر إليه الحاضرون بازدراء لأن في تلك الفترة كانت شركة «Dell» تسيطر على سوق الحواسيب في أمريكا".وأشار إلى أنه في ذلك الوقت "قالوا له ماذا ستضيف يا ستيف بصندوقك لعالم الحواسيب؟!، لافتًا إلى أن هذه الفكرة كانت بادرة لتغيير عقول الجيل الرقمي بإنتاجه لهواتف الآيفون.وأوضح أن تفكيره خارج الصندوق قادخ إلى تحدى صعاب سخريات أقرانه حتى وجد ممول يشاركه في إنتاج النسخة الأولى من كمبيوتر «Mac»، ومنها انطلق الرجل حتى أصبحت شركة «Apple» عملاق الحواسيب والجوالات.أما الشخص الأخر فهو «jack Ma» مؤسس شركة «علي بابا» الصينية؛ والذي يحكي عن رحلته في دهاليز الفشل، ولكنه لم يستسلم، لهذا يقول دائمًا شعاري في الحياة لا تستسلم للفشل»Don)t give up».وتحدث موسى حول كيف أنه بذل محاولات خمس انتهت جميعها بالفشل بحثًا عن الوظيفة، وفي ذات مرةٍ كان يحاضر في جامعة هارفارد؛ فقال ساخرًا من الفشل: هل تعلمون أنني قدمت للالتحاق بجامع هارفارد عشرة مرات انتهت جميعها بالرفض! وها أنا ذا اليوم أقدم محاضرة في هارفارد، وختمها بقوله: لا تستسلم.أما الشخصية الأخيرة فهي زوكربيرج مؤسس شركة «فيس بوك» والتي يقول إنها كانت في بدايتها عبارة عن مشروع طلابي وهو بالسنة الثانية بجامعة هارفارد.وأضاف: "وحينما نجح برنامجه والذي أطلق عليه في البداية اسم «Face Match»؛ وكان البرنامج خاصًا بطلاب جامعته وذلك لمقارنة الوجوه المتشابهة بين الطلاب والطالبات، ثم عرضت عليه شركة Google»» شراء هذا التطبيق بمبلغ مليون دولار فرفض".وبين كيف سخرت منه الصحافة الأمريكية آنذاك قائلة: طالب يرفض مليون دولار! ولكن تفكيره خارج الصندوق قاده إلى تأسيس شركة Face book»» مما أرغم Google»» لشراء 5 % من أسهم الشركة الجديدة بمبلغ مليون دولار.واعتبر الكاتب أن "هذه القصص الثلاث يمكن أن نجد لها قصصًا متشابهة في حياتنا بدأت بالفشل وانتهت بالنجاح؛ فيما ستتكرر مثل هذه القصص المحفزة كل عام؛ حينما نجد أن جامعة الملك فيصل «كفو» ترعى المواهب الطلابية وابتكاراتهم وتقدم لهم دعمًا لا محدودًا".ومضى إلى القول: "لهذا نرى العديد من طلاب الجامعة يحصدون المراكز المتقدمة والجوائز الدولية نتيجة لهذا الدعم والرعاية من جامعة «كفو».