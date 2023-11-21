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منها شجار الأزواج.. 7 عادات يكرهها سائقو سيارات الأجرة في الركاب

سيارات الاجرة
سائقو سيارات الأجرة
أ أ
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أكدت دراسة أجراها موقع Happy car، أن أكثر من 79% من الأزواج يتشاجرون أثناء القيادة.


تغيير محطة الراديواضافة اعلان

وبحسب استطلاع للرأي أجراه موقع shopopop الإسباني، فإن ما يزعج 69% من السائقين هو تغيير الراكب الجالس إلى جانبهم للموسيقى التي اختاروها.
بينما قال 61% من المشاركين، إنهم ينزعجون كثيرًا من الأشخاص الذين يسهمون في اتساخ السيارة بعد تنظيفها للتو.


حديث الراكب المتواصل

وعلى الرغم من أن 37% من السائقين أبدوا انزعاجهم من حديث الراكب المتواصل، إلا أن 36% منهم قالوا، ليس لديهم مشكلة في الاستماع، حتى لو استمر الحديث لساعات.
وقال 42% من السائقين، ليس لديهم مشكلة في نوم الراكب الذي يجلس إلى جانبهم، فيما أبدى 38% انزعاجهم من الأمر.


يطلبون التوقف باستمرار

أما عن اللحظات الأكثر إزعاجًا، فقال 32% من السائقين، إنهم ينزعجون من الركاب الذين يطلبون منهم التوقف باستمرار.
بينما حقق الركاب الذين لا يدلون السائق على الطريق الصحيح إزعاجًا لـ 33% من السائقين.


تذكير السائق باتجاهات GPS

ونال الركاب الذين يذكرون السائق باتجاهات نظام تحديد المواقع GPS نسبة إزعاج لـ 29% من السائقين.

7 عادات يكرهها السائقون

1ـ شجار الأزواج
2ـ طلب التوقف باستمرار
3ـ التوجيه الخطأ للطريق
4ـ الإلحاح على تشغيل GPS
5ـ نوم الراكب
6ـ حديث الراكب للسائق
7ـ تغيير المكان.

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