منها شجار الأزواج.. 7 عادات يكرهها سائقو سيارات الأجرة في الركاب

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أكدت دراسة أجراها موقع Happy car، أن أكثر من 79% من الأزواج يتشاجرون أثناء القيادة.





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حديث الراكب المتواصل





يطلبون التوقف باستمرار





تذكير السائق باتجاهات GPS



7 عادات يكرهها السائقون



وبحسب استطلاع للرأي أجراه موقع shopopop الإسباني، فإن ما يزعج 69% من السائقين هو تغيير الراكب الجالس إلى جانبهم للموسيقى التي اختاروها.بينما قال 61% من المشاركين، إنهم ينزعجون كثيرًا من الأشخاص الذين يسهمون في اتساخ السيارة بعد تنظيفها للتو.وعلى الرغم من أن 37% من السائقين أبدوا انزعاجهم من حديث الراكب المتواصل، إلا أن 36% منهم قالوا، ليس لديهم مشكلة في الاستماع، حتى لو استمر الحديث لساعات.وقال 42% من السائقين، ليس لديهم مشكلة في نوم الراكب الذي يجلس إلى جانبهم، فيما أبدى 38% انزعاجهم من الأمر.أما عن اللحظات الأكثر إزعاجًا، فقال 32% من السائقين، إنهم ينزعجون من الركاب الذين يطلبون منهم التوقف باستمرار.بينما حقق الركاب الذين لا يدلون السائق على الطريق الصحيح إزعاجًا لـ 33% من السائقين.ونال الركاب الذين يذكرون السائق باتجاهات نظام تحديد المواقع GPS نسبة إزعاج لـ 29% من السائقين.1ـ شجار الأزواج2ـ طلب التوقف باستمرار3ـ التوجيه الخطأ للطريق4ـ الإلحاح على تشغيل GPS5ـ نوم الراكب6ـ حديث الراكب للسائق7ـ تغيير المكان.