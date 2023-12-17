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منها ذباب وفراشات.. اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا

أنواع جديدة من الحشرات
أنواع جديدة من الحشرات
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اكتشف العلماء في جزيرة كورسيكا الفرنسية، أنواعًا جديدة من الحشرات، في إطار برنامج استكشاف يمتد على ثلاث سنوات، وفق ما أفاد متحف التاريخ الوطني في باريس الجمعة 12/15.اضافة اعلان
وخلال هذه الحملة، رصد الباحثون أكثر من 3900 نوع من الحشرات ومفصليات الأرجل، في نحو عشرين موقعًا في الجزيرة الفرنسية الواقعة بالبحر المتوسط.

12 نوعًا جديدًا من الحشرات

وتتضمّن المجموعة الجديدة 12نوعًا جديدًا من الحشرات ومفصليات الأرجل لم يسبق للعلماء أن حددوها.
وتأتي هذه المجموعة في ثمانية أنواع من الذباب، ونوعين من الدبابير، ونوعًا من الفراشات، وآخر من كثيرات الأرجل، حسب ما أشار جوليان تورو، مدير مركز "باترينات" المتخصص في البيانات المتعلقة بالتراث الطبيعي ومنسق العنصر الأرضي لبرنامج الاستكشاف العلمي.

حشرات لم تخضع للدراسة

وقال هذا الباحث في متحف التاريخ الوطني في باريس إنّ "بعض هذه الأنواع ليست نادرة جداً، بل لم تخضع للدراسة. ويمكن العثور عليها في مختلف أنحاء كورسيكا".
واكتُشفت الأنواع الجديدة في الجبال والمستنقعات على ساحل الجزيرة، من خلال المزج بين "الدراسات المورفولوجية وتقنيات تسلسل الحمض النووي الحديثة وتركيب مصائد لالتقاط كل الحشرات"، على قول تورو.

148 نوعًا من الحشرات

وسُجّل للمرة الأولى في الجزيرة نحو 148 نوعاً من الحشرات "معروفة أصلاً في أماكن أخرى".
وقال تورو "نحن متأكدون من أنها كانت موجودة منذ فترة طويلة جداً في كورسيكا"، مضيفاً أن "الجزيرة هي موطن لأنواع معينة لكنّها لم تخضع لدراسة كافية"، ومن هنا طرأت فكرة حملة الاستكشاف العلمي "واسعة النطاق".

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