مليونير بالصدفة.,. مراهق يعثر على 8.9 مليون جنيه إسترليني في حسابه البنكي

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أصيب مراهق من بلفاست في إيرلندا بالذهول عندما اكتشف وجود مبلغ ضخم في حسابه البنكي، ليصبح مليونيرًا بين عشية وضحاها.

وكان داين جيليسبي (18 عامًا) يستعد لوضع 8900 جنيه إسترليني في حسابه. اضافة اعلان

لكن النظام في بنك "نيشن وايد بيلدينج سوسيتي" أخطأ في قراءة التفاصيل وأضف إلى حسابه مبلغًا ضخمًا قدره 8.9 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1000 مرة أكثر مما كان ينبغي أن يحصل عليه.





صدمة الأم



سيارة بورش



وصُدمت والدته كارولين، عندما تلقت "سكرين شوت" بالرقم المضاف إلى حسابه، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور".وقالت: "لم نتمكن من تصديق ذلك. اعتقد ابني أنه مليونير لبضع ساعات. كان هناك 8.9 مليون جنيه إسترليني في حسابه صباح الأربعاء. من الجيد أنه أخبرنا ولم يذهب ويفجر كل شيء".وأضافت: "قلت له: يجب تصفية هذا الشيك من مدخراتك، فقال: "صحيح. في اللحظة التالية أرسل لي زوجي رسالة تحتوي على صورة تفاصيل حسابه المصرفي".وتابعت: "قال لي: سأطلب سيارة بورش، فقلت له: لا تكن أحمق، هذه ليست أموالنا، نحن بحاجة إلى حل هذه المشكلة".واستجاب داين لنصيحة والدته، ولم يمض وقت طويل قبل أن تكتشف البنك الخطأ، ويتم تعديل حسابه.غير أنه يمكن للطالب أن يتفاخر بأنه كان مليونيرًا في يوم من الأيام.قالت كارولين: "لقد كان الأمر على هذا النحو لبضع ساعات جيدة. بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، أصبح مليونيرًا في يوم من الأيام، فهو لايستطيع تصديق ذلك".أضافت: "لقد أراد فقط الخروج والإنفاق، ولكن إذا فعلت ذلك، فسيتعين عليك سداد المبلغ. كان يعتقد أن كل أعياد ميلاده جاءت مرة واحدة هذا الصباح. إنه جنون".