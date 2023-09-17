الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

مليونير بالصدفة.,. مراهق يعثر على 8.9 مليون جنيه إسترليني في حسابه البنكي

بنك نيشن وايد
بنك نيشن وايد بيلدينج سوسيتي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصيب مراهق من بلفاست في إيرلندا بالذهول عندما اكتشف وجود مبلغ ضخم في حسابه البنكي، ليصبح مليونيرًا بين عشية وضحاها.
وكان داين جيليسبي (18 عامًا) يستعد لوضع 8900 جنيه إسترليني في حسابه.اضافة اعلان
لكن النظام في بنك "نيشن وايد بيلدينج سوسيتي" أخطأ في قراءة التفاصيل وأضف إلى حسابه مبلغًا ضخمًا قدره 8.9 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1000 مرة أكثر مما كان ينبغي أن يحصل عليه.

صدمة الأم

وصُدمت والدته كارولين، عندما تلقت "سكرين شوت" بالرقم المضاف إلى حسابه، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور".
وقالت: "لم نتمكن من تصديق ذلك. اعتقد ابني أنه مليونير لبضع ساعات. كان هناك 8.9 مليون جنيه إسترليني في حسابه صباح الأربعاء. من الجيد أنه أخبرنا ولم يذهب ويفجر كل شيء".
وأضافت: "قلت له: يجب تصفية هذا الشيك من مدخراتك، فقال: "صحيح.  في اللحظة التالية أرسل لي زوجي رسالة تحتوي على صورة تفاصيل حسابه المصرفي".

سيارة بورش

وتابعت: "قال لي: سأطلب سيارة بورش، فقلت له: لا تكن أحمق، هذه ليست أموالنا، نحن بحاجة إلى حل هذه المشكلة".
واستجاب داين لنصيحة والدته، ولم يمض وقت طويل قبل أن تكتشف البنك الخطأ، ويتم تعديل حسابه.
غير أنه يمكن للطالب أن يتفاخر بأنه كان مليونيرًا في يوم من الأيام. 
قالت كارولين: "لقد كان الأمر على هذا النحو لبضع ساعات جيدة. بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، أصبح مليونيرًا في يوم من الأيام، فهو لايستطيع تصديق ذلك".
أضافت: "لقد أراد فقط الخروج والإنفاق، ولكن إذا فعلت ذلك، فسيتعين عليك سداد المبلغ. كان يعتقد أن كل أعياد ميلاده جاءت مرة واحدة هذا الصباح. إنه جنون".

اقرأ أيضا

مرض النوم
3:26 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

هل تعاني من الأرق؟.. تعرف على طريقة النوم العسكرية في دقيقتين!

الدكتور سعد الخثلان
9:22 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

صلينا خلف أعجمي لا يُتقن بعض حروف الفاتحة فما حكم صلاته وصلاتنا؟ "الخثلان" يُجيب

الهدف 1
7:31 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

في بداية يوم جديد.. كيف تتجاوز الحاجز النفسي وتستعيد شغفك في الحياة؟

الرحلات البرية
6:44 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منها خيمة رووفنيست فالكون.. 14قطعة أساسية من المعدات لرحلة برية

اقرأ أيضا

مؤسس موقع الملحدين العرب يعلن توبته واعتناقه الإسلام

لقطة مرعبة .. شخص يوثق مشهدا لا يصدق في ولاية أمريكية

رجل يطالب بتعويض مليار دولار بسبب ولادة قيصرية

رقم قياسي.. كلب ينقذ 27 شخصا في كارثة درنة الليبية

تخفّى تحت حساب "حفيد أبو جهل".. الإطاحة بتركي خلال ساعات بعد وضعه خمور داخل مسجد (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الموت
10:10 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

مشاهدات مثيرة.. هذا ما قاله أصحاب تجارب "الاقتراب من الموت"

تقليص ساعات العمل
6:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

مكاسب للطرفين.. هذه الدول قلصت ساعات الدوام الرسمية ومنهادولة عربية

الاكتئاب المدرسي
5:25 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

استشاري الطب النفسي: المجتهدون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب المدرسي"فيديو"

سوق العطور
4:43 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

أسعار العطور في المملكة تزيد عن بلد المنشأ بـ 54%

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:22 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تنويه الدعم الإضافي والضمان الاجتماعي ووظائف جديدة

حساب المواطن
3:20 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

حساب المواطن.. توضيح مهم بخصوص صرف الدعم الإضافي

تجارة الكبتاجون
12:53 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

بالتفاصيل.. أسرار خط سير المخدرات من عاصمة الكبتاجون إلى الشارع الخليجي

هيئة تقويم التعليم والتدريب
12:12 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الهدف والآليات.. إطلاق تقويم مستوى الأداء لجميع المدارس

راكب
12:04 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

راكب يضرب المضيفة ويحاول فتح باب الطائرة وهى في الجو

حذف السجل
11:47 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

كيف تتخلص من تاريخك في جوجل كروم نهائيًا؟