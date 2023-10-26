ملياردير يُلقي مليون دولار من طائرة هليكوبتر على متابعيه (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى المدن في تشيكيا، والذي كان يوم السعد والحظ على سكانها، وخاصة فئة الشباب منهم. اضافة اعلان





بطل القصة ملياردير تشيكي





إلقاء مليون دولار في الهواء





تجميع الأموال في أكياس وحقائب



بطل الحكاية الملياردير التشيكي كازما كازميتش، الذي طلب من متابعيه على حسابه في "إنستجرام" الخروج والانتظار في هذا المكان، وأنه سوف يرسل لهم مليون دولار من طائرة هليكوبتر يستقلها.وهو ما حدث بالفعل وألقى الملياردير التشيكي كازما كازميتش مليون دولار من طائرة مروحية لمتابعيه الذين استجابوا لندائه.وحضر ما يقرب من 4 آلاف شخص إلى المكان المتفق عليه.ويسجل الفيديو وهم يركضون ويتنافسون على جمع الأوراق النقدية في أكياس وحقائب، وفقاً لصحيفة «البيان» الإماراتية.