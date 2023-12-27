مقاضاة طبيب أجرى 32 عملية لمريضة في يوم واحد

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رفعت مريضة من ولاية مينيسوتا الأمريكية، دعوى قضائية ضد طبيب أسنانها، لمنحها تعويضًا بقيمة 50 ألف دولار على الأقل، زاعمةً تشويه الطبيب لفمها، بعد أن أجرى لها 32 عملية في يوم واحد. اضافة اعلان





طبيب يجري 32 عملية في 5.5 ساعة



مريضة تتهم طبيبًا بتشويه فمها





خبير: يستحيل نجاح 32 عملية في يوم واحد



قامت كاثلين ويلسون برفع دعوى مدنية في محكمة مقاطعة هينيبين ضد الطبيب كيفين مولدريم.وقالت في دعواها، إن الطبيب قد أجرى لها 8 عمليات لتيجان الأسنان و4 عمليات للقنوات الجذرية و20 عملية حشوة خلال 5 ساعات ونصف فقط، في يوليو 2020.وأضافت، أن هذا العدد الكبير من العمليات جعلها تعاني من آلام مبرحة و«تشويه كبير»، واضطرت إلى حجز عدة مواعيد مع أطباء أسنان آخرين لإصلاح ما وصفته بـ"الفوضى في فمها".وأتهمت المريضة الطبيب في دعواها بأنه أفرط في استخدام التخدير، وقام بتزوير سجلاتها الطبية لتجنب المسؤولية، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.واستعانت كاثلين ويلسون في دعواها برأي طبيب الأسنان الشهير في فلوريدا أفروم جولدتين، الذي وصف العمليات التي خضعت لها لدى مولدريم بأنه «من المستحيل نجاحها في يوم واحد».وأضاف: «لقد نجح في تشخيص ما تعاني منه أسنان كاثلين، لكن علاجه كان سيئًا، فهي كانت بحاجة لاستجابة دقيقة ومدروسة لمعاناتها».