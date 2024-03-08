مفوض حقوق الإنسان يستنكر حرق نسخ من القرآن الكريم

أ أ

استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الهجمات على أماكن العبادة ، ومظاهر ازدراء الكتب المقدسة، مثل حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم، التي يغذيها التمييز والمفاهيم الخاطئة والروايات الكاذبة.





استنكار حرق نسخ من القرآن الكريم



مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت



وقال تورك في كلمته اليوم في مجلس حقوق الإنسان حول مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف: إنه بدأ في العمل على تحديد سلسلة من التدابير التي يمكن أن تعتمدها الدول والجهات الفاعلة الأخرى، لمعالجة الكراهية الدينية والتمييز على أساس الدين أو المعتقد ، واستخدام الدين كسلاح لاستهداف الآخر خاصة الأقليات ، لأهداف سياسية ، معربًا عن القلق لتدهور أوضاع المهاجرين واستهدافهم على أساس الدين أو المعتقد.وأضاف أن الهجمات الناجمة عن الكراهية التي تتراوح ما بين الازدراء إلى العنف الجسدي آخذة في الارتفاع في جميع مناطق العالم ، محملًا في الوقت نفسه وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت.وأوضح أن المفوضية تعمل على تكثيف جهودها للوفاء بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان ، بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان .ودعا المفوض السامي إلى دعم الحقوق الأساسية للناس في العيش بحرية دون أي شكل من أشكال التمييز والهجمات والتحريض على العنف ضدهم ، مطالبًا بالتوقف عن ذلك ، والعمل على بناء مجتمعات ترفض التحيز والازدراء وتحترم بعضها البعض.