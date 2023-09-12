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مفقودة ليبيا في الحج.. العثور على "الحاجة برنية" متوفية داخل مستشفى بمكة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
الحرم المكي
أ أ
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أعلنت السلطات الليبية، عن العثور على الحاجة الليبية “برنية الثابت” جثة  بمستشفى بالمملكة، بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.

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وأعلن القنصل الليبي في المملكة عبد الرزاق المنفي، العثور على جثمان الحاجة برنية بأحد المستشفيات بمكة المكرمة والتعرف إليها من قبل أبنائها عن طريق سوار الحجاج وبطاقتها التي كانت معها، دون أن يوضح أسباب الوفاة.
وأشار المنفي إلى أن القنصلية ستتكفل بإجراءات الدفن وسيتم الصلاة عليها في الحرم المكي ودفنها في الأراضي المقدسة، حسب موقع عين ليبيا.

وفي وقت سابق، أكد أحد أعضاء الفريق المتطوعين بالمملكة الدكتور محمد زايد، خبر وفاة الحاجة برنية والعثور على جثتها متحللة قرب الحرم المكي بمنطقة أجياد بمكة المكرمة.
وفُقِدت الحاجة “برنية الثابت” يوم الأربعاء 14 يونيو الماضي عند الساعة 11 صباحاً بجوار فندق “أنجم” بمكة المكرمة.

لجنة للبحث عن المفقودة

وعلى إثر ذلك، أفادت الهيئة بأن بعثة الحج الليبية تابعت عن كثب الحادثة وشكلت لجنةً للبحث عن المفقودة لدى مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات وأبلغت الجهات المعنية في المملكة بمكة المكرمة.
وأوضحت هيئة الحج أن البعثة أجرت تحقيقاً شاملاً في الحادثة بعد تلقيها خبر فقدان الحاجة، وحُرِرِ بذلك محضر رسمي.

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