الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة.. يناير 2024 الأعلى حرارة على الإطلاق!

يناير 2024 الأعلى حرارة
يناير 2024 الأعلى حرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن يناير الماضي كان الأعلى حرارة على الإطلاق.
وقالت خدمة كوبرنيكوس في بيان نشرته الخميس إن متوسط درجة حرارة الهواء السطحي الشهر الماضي بلغ 13.14 درجة مئوية.اضافة اعلان
وأشارت إلى أن حرارة الشهر الماضي تجاوزت بمقدار 0.12 درجة حرارة يناير 2020 الذي كان الأكثر دفئا على الإطلاق.
وذكرت أن الأشهر الثمانية الماضية كانت الأكثر سخونة على التوالي.
وأوضحت أن متوسط درجة الحرارة العالمية في الأشهر الـ 12 الماضية (فبراير 2023 - يناير 2024) جاءت فوق متوسط الفترة 1991-2020 بمقدار 0.64 درجة مئوية.

اقرأ أيضا

وفاة امرأة بلدغة أخطر ثعبان في العالم بعد الولادة

بعمر 95 عامًا.. بريطاني يحصل على درجة الماجستير في الفلسفة

في أمريكا.. لص يسرق 49 جهاز آيفون ويخرج بهدوء أمام سيارة الشرطة (فيديو)

يصلى الجمعة فقط ويترك الصلوات الخمس والاجتماع لها بسبب العمل..ما حكمه؟

فيديو يوثق كارثة لمحبي التخييم في البر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook