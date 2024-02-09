مفاجأة.. يناير 2024 الأعلى حرارة على الإطلاق!

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أعلنت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن يناير الماضي كان الأعلى حرارة على الإطلاق.

وقالت خدمة كوبرنيكوس في بيان نشرته الخميس إن متوسط درجة حرارة الهواء السطحي الشهر الماضي بلغ 13.14 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن حرارة الشهر الماضي تجاوزت بمقدار 0.12 درجة حرارة يناير 2020 الذي كان الأكثر دفئا على الإطلاق.

وذكرت أن الأشهر الثمانية الماضية كانت الأكثر سخونة على التوالي.

وأوضحت أن متوسط درجة الحرارة العالمية في الأشهر الـ 12 الماضية (فبراير 2023 - يناير 2024) جاءت فوق متوسط الفترة 1991-2020 بمقدار 0.64 درجة مئوية.



