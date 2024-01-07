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مفاجأة لطفل يبيع الفقع.. وموقف أبوي من الأمير فهد بن نايف

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الطفل
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، موقفا أبويا وإنسانيا من  الأمير فهد بن نايف، حيث مازح طفلا أراد بيع كرتون فقع له.

طفل يبيع الفقع للأمير فهد بن نايف:اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو المتداولقول الطفل للأمير: هذي أبيعها لك يا طويل العمر بـ 3 آلاف ريال قبل أن يصحح له والده بأنها هدية، ويخبره أن ابنه على اسم والده الأمير نايف.

فيما رد عليه الأمير فهد مداعبا له: بشتريها منك بس بشرط تاخذ أنت الفلوس لا ياخذها أبوك، وهو ما أثار ضحك الحضور.

الفقع  وأنواعه:


يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء كانت قد أكدت في وقت سابق، أنه يفضل استخدام "الفقع "خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد، حفاظًا على قوامه ونكهته.

وشددت حينها على أهمية إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا، عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

وأشارت الهيئة إلى أن من مسمياته "الكمأة"، وأنواعه: الجبي والخلاسي والزبيدي.

وأضافت أن من فوائد "الفقع" أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وعلى مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفوسفور.

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