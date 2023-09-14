مفاجأة.. في هذه الحالة يتم محاسبة المدرسة وسجن المسؤول عن غياب الطالب!

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في ظل الجدل المثار حول حبس ولي أمر الطالب الذي يتغيب نجله عن المدرسة بدون عذر، قال الدكتور بدر بن سعود، إن الأمر قد يقع في بعض الحالات على مسؤولية المدرسة ما يجعلها محل مساءلة، كحالات التنمر التي تحدث داخلها اضافة اعلان

جاء ذلك في سياق تعليقه على ما أوردته قناة "الإخبارية" نقلاً عن وزارة التعليم، حول أنها ستحيل ولي أمر الطالب المتغيب بدون عذر إلى الجهات المختصة لمحاسبته، وذلك إذا تجاوزت نسبة غيابه (الابن) 20 في المئة من العام الدراسي، أو ما يعادل 40 يومًا من أصل 200 يوم، استنادًا لإجمالي الفصول الثلاثة.





المادة الثالثة والعشرون من نظام حماية الطفل



التدرج في عقاب التغيب الدراسي



الإهمال العائلي المتعمد لغياب الأبناء



إشكالات في المدرسة يعاقب عليها النظام



وقال بن سعود عبر صحيفة "الرياض"، إن "هذه المسألة وردت في المادة الثالثة والعشرين من نظام حماية الطفل، بعد تعديلها في يناير 2022، والتي أشارت إلى قيام المحكمة المعنية بالنظر في مخالفات هذا النظام، وإقرار العقوبة المناسبة بحق المخالف، مع مراعاة المعمول به في نظـــام الإجراءات الجزائية".وأضاف: "وحتى التدخين أمام الطفل من قبل والديه أو غيرهم، يعتبر مخالفة نظامية، ويحال مرتكبها إلى المحكمة لإيقاع عقوبة تعزيرية عليه، وفق أحكام المادة الثالثة والعشرين المعدلة، وبموجب المادة الحادية عشرة من نفس النظام".وشدد بن سعود على أن "القضية أخطر مما نتصور، فالإرهابي والمجرم والمريض النفسي والمهرب ومدمن المخدرات، كلهم كانوا أطفالاً تمت تربيتهم في بيئة غير منسجمة، أو أهملوا من قبل والديهم أو المسؤولين عن رعايتهم".ونبه إلى أن "عقاب التغيب الدراسي متدرج، فهو يبدأ من 3 في المئة وحتى 15 في المئة من العام الدراسي، وتتراوح عقوبته ما بين الإنذار وأخذ تعهد على ولي الطالب مع نقله لمدرسة أخرى".وتابع: "ودائمًا ما يكون صاحب الولاية على الطالب والموجه الطــــلابي في صورة ما يحدث، ولا يحــــال الأمر لمعالجة أكبر، إلا بعد استنفاد كل محاولات الضبط المتاحة، ووصول الغياب إلى نسبة 20 في المئة".وأكد أنه "لا يمكن النظر إلى الانقطاع عن التعليم باعتباره قرارًا شخصيًا، لأنه يؤثر على الدولة بالكامل، ويخرج أجيالاً متواضعة في تعليمها، وبلا منفعة متوقعة لطموحات الدولة المستقبلية".واعتبر الكاتب أن "قرار الغياب الدراسي وتبعاتــــه ليس جـديدًا، وقد أعلـــــن عنه بمعرفة النيــــابة العامة في 2018، أو قبل خمسة أعوام".وأشار إلى أن "الإهمال العائلي المتعمد لغياب الأبناء، أو تحفيزهم عليه بعد الإجازة الصيفية وفي رمضان، مثلما هو معروف ومتداول، يمثل جريمة في حقهم، ويفقدهم الإحساس بجدية العملية التعليمية بأكملهــا".وذكر بن سعود أن "الأنظمة السعودية تعاقب من يحرم أبناءه من التعليم، أو يمارس العنف اللفظي أو الجسدي عليهم".لكنه أكد أن الغياب لا يتحمله باستمرار الطالب ووليه، "فقد تكون هناك إشكالات في المدرسة نفسها، ما يجعلها محل مساءلة، كحالات التنمر التي تحدث داخلها، وبالتالي فالغياب قد يعود إلى أسلوب تعليمي مرتبك أو حالة دراسية غير جيدة".وبين أنه "في السابق يقوم الجهاز التعليمي بإصلاح الوضع المدرسي ومحـــاسبة المقصرين، وربما إحالتهم إلى المحكمـة الجزائية، وفي كل الحــــالات، يعاقب المخـــالف عند ثبوت التهمة، بالسجن لمدة تصـــل إلى عامين، وبغــــرامة قدرها 27 ألف دولار".