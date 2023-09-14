الخميس، 29 صفر 1445 ، 14 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

مفاجأة.. في هذه الحالة يتم محاسبة المدرسة وسجن المسؤول عن غياب الطالب!

طلاب السعودية
طلاب يتوجهون إلى فصولهم الدراسية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

في ظل الجدل المثار حول حبس ولي أمر الطالب الذي يتغيب نجله عن المدرسة بدون عذر، قال الدكتور بدر بن سعود، إن الأمر قد يقع في بعض الحالات على مسؤولية المدرسة ما يجعلها محل مساءلة، كحالات التنمر التي تحدث داخلهااضافة اعلان
جاء ذلك في سياق تعليقه على ما أوردته قناة "الإخبارية" نقلاً عن وزارة التعليم، حول أنها ستحيل ولي أمر الطالب المتغيب بدون عذر إلى الجهات المختصة لمحاسبته، وذلك إذا تجاوزت نسبة غيابه (الابن) 20 في المئة من العام الدراسي، أو ما يعادل 40 يومًا من أصل 200 يوم، استنادًا لإجمالي الفصول الثلاثة.

المادة الثالثة والعشرون من نظام حماية الطفل

وقال بن سعود عبر صحيفة "الرياض"، إن "هذه المسألة وردت في المادة الثالثة والعشرين من نظام حماية الطفل، بعد تعديلها في يناير 2022، والتي أشارت إلى قيام المحكمة المعنية بالنظر في مخالفات هذا النظام، وإقرار العقوبة المناسبة بحق المخالف، مع مراعاة المعمول به في نظـــام الإجراءات الجزائية".
وأضاف: "وحتى التدخين أمام الطفل من قبل والديه أو غيرهم، يعتبر مخالفة نظامية، ويحال مرتكبها إلى المحكمة لإيقاع عقوبة تعزيرية عليه، وفق أحكام المادة الثالثة والعشرين المعدلة، وبموجب المادة الحادية عشرة من نفس النظام".
وشدد بن سعود على أن "القضية أخطر مما نتصور، فالإرهابي والمجرم والمريض النفسي والمهرب ومدمن المخدرات، كلهم كانوا أطفالاً تمت تربيتهم في بيئة غير منسجمة، أو أهملوا من قبل والديهم أو المسؤولين عن رعايتهم".

التدرج في عقاب التغيب الدراسي 

ونبه إلى أن "عقاب التغيب الدراسي متدرج، فهو يبدأ من 3 في المئة وحتى 15 في المئة من العام الدراسي، وتتراوح عقوبته ما بين الإنذار وأخذ تعهد على ولي الطالب مع نقله لمدرسة أخرى".
وتابع: "ودائمًا ما يكون صاحب الولاية على الطالب والموجه الطــــلابي في صورة ما يحدث، ولا يحــــال الأمر لمعالجة أكبر، إلا بعد استنفاد كل محاولات الضبط المتاحة، ووصول الغياب إلى نسبة 20 في المئة".
وأكد أنه "لا يمكن النظر إلى الانقطاع عن التعليم باعتباره قرارًا شخصيًا، لأنه يؤثر على الدولة بالكامل، ويخرج أجيالاً متواضعة في تعليمها، وبلا منفعة متوقعة لطموحات الدولة المستقبلية".
واعتبر الكاتب أن "قرار الغياب الدراسي وتبعاتــــه ليس جـديدًا، وقد أعلـــــن عنه بمعرفة النيــــابة العامة في 2018، أو قبل خمسة أعوام".

الإهمال العائلي المتعمد لغياب الأبناء


وأشار إلى أن "الإهمال العائلي المتعمد لغياب الأبناء، أو تحفيزهم عليه بعد الإجازة الصيفية وفي رمضان، مثلما هو معروف ومتداول، يمثل جريمة في حقهم، ويفقدهم الإحساس بجدية العملية التعليمية بأكملهــا".
وذكر بن سعود أن "الأنظمة السعودية تعاقب من يحرم أبناءه من التعليم، أو يمارس العنف اللفظي أو الجسدي عليهم".

إشكالات في المدرسة يعاقب عليها النظام

لكنه أكد أن الغياب لا يتحمله باستمرار الطالب ووليه، "فقد تكون هناك إشكالات في المدرسة نفسها، ما يجعلها محل مساءلة، كحالات التنمر التي تحدث داخلها، وبالتالي فالغياب قد يعود إلى أسلوب تعليمي مرتبك أو حالة دراسية غير جيدة".
وبين أنه "في السابق يقوم الجهاز التعليمي بإصلاح الوضع المدرسي ومحـــاسبة المقصرين، وربما إحالتهم إلى المحكمـة الجزائية، وفي كل الحــــالات، يعاقب المخـــالف عند ثبوت التهمة، بالسجن لمدة تصـــل إلى عامين، وبغــــرامة قدرها 27 ألف دولار".

اقرأ أيضا

السجين البرازيلي
2:16 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

بعد هروبه من سجن أمريكي بطريقة مذهلة.. لحظة القبض على سجين برازيلي

ماء
12:53 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

قرار مفاجيء بدولة خليجية.. إلزام المقاهي والمطاعم بتقديم الماء المفلتر مجانا

زلزال المغرب لحظات أولى
12:23 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

"خذوا حذركم".. خطوات سريعة عندما يحدث زلزال

زلزال المغرب 15
11:45 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

حفل زفاف كان سببا في إنقاذ قرية كاملة من موت محقق بزلزال المغرب

اقرأ أيضا

انتشر في 24 دولة.. 4 علامات تكشف الإصابة بمرض مميت

ضجة بدولة خليجية.. كشف كاميرات مراقبة داخل حمام المعلّمات

عند اصطحاب الأطفال للعمرة.. احذر أن تنسى "السوار التعريفي"

تفاصيل مثيرة.. ظل سنوات يجمع الذهب وفقده في لحظة!

تصرف غريب لعامل الديلفري بهذه الدولة.. شاهد ما فعله بالطعام!

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الاحتراق الوظيفي 2
9:38 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الاحتراق الوظيفي.. أبرز الأسباب والأعراض وكيفية التعامل معه (تقرير)

تيك توك
7:30 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تحذير من خطر عيادات "التيك توك" بالمملكة: قد تؤدي إلى التسمم والوفاة

إبر حقن
6:40 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

واجه خطر الموت.. إنقاذ حياة طفل ابتلع 8 إبر حقن

كارثة درنة
1:18 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

"لسنا أفضل من رسول ﷺ".. رجل ليبي هدأ نفوس المفجوعين بموعظة بليغة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F55vrgvbYAAtKrV
8:48 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

بالتفاصيل.. المكسيك تكشف عن جثث لمخلوقات فضائية عمرها 1000 عام (فيديو وصور)

طلاب السعودية
7:51 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

مفاجأة.. في هذه الحالة يتم محاسبة المدرسة وسجن المسؤول عن غياب الطالب!

إيقاف الخدمات
7:46 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

قانونيون: إيقاف الخدمات لا يشمل العلاج والتعليم والعمل

إعصار دانيال في ليبيا 7
6:41 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

قصة مفجعة.. "يا بوي سامحني" آخر كلام شاب ليبي قضى في الإعصار (تقرير)

أمطار المملكة 15
6:19 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

منها جازان وعسير.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح متربة على 4 مناطق

قطع الأشجار
4:54 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

السجن 10سنوات والغرامة 30 مليونًا لمخالفي تنظيم الاحتطاب