مفاجأة عن "الخروف النعيمي".. الأفضل في مواجهة مرض خطير يفتك بالأغنام

أ أ



وجه الإرشاد الزراعي تنبيها للمزارعين بشأن سلالة "النعيمي" في اقتنائه من بين فصائل الأغنام، وذلك لقدرته على مواجهة الأمراض.



الخروف النعيمي:



نصيحة لمربي الأغنام:



pic.twitter.com/RVHK0nx0cA سلالة النعيمي، تهدينا الأمل والقوة. فهي تجسد المثابرة والصمود في وجه التحديات لقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية القاسية، ومقاومتها للأمراض وبخاصة مرض الخراج، رغم أنها من السلالات متوسطة الحجم إلا أنها كبيرة في العزيمة والإرادة #مرشدك_الزراعي February 11, 2024

وكتب الإرشاد الزراعي علبى حسابه في منصة "أكس" :" سلالة النعيمي، تهدينا الأمل والقوة، فهي تجسد المثابرة والصمود في وجه التحديات لقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية القاسية".وأوضح أن لديه قدرة على مواجهة الأمراض، خاصة "مرض الخراج"، رغم أنها من السلالات متوسطة الحجم إلا أنها كبيرة في العزيمة والإرادة.وفي وقت سابق نصح الإرشاد الزراعي مربي الأغنام بإبعاد المصابة منها عن السليمة وذلك لتجنب نقل العدوى.وأوصى الإرشاد الزراعي بأن تكون حظائر الأغنام المريضة بعيدة عن الحظائر الرئيسيةأيضا وجه الإرشاد الزراعي نصيحة مهمة لمربي الأغنام وخاصة قبل جز الصوف.وقال : "يوصى في تربية الأغنام وللاستفادة من الصوف وقبل الجز بتنظيفه جيدا لإزالة الأوساخ والأوراق والأغصان الملتصقة به".في وقت سابق، قال الإرشاد الزراعي إنه يوصى في تربية الأغنام بوضع المصدات الهوائية بارتفاع الأغنام وذلك حفاظا عليها.