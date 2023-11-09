مفاجأة صادمة عن غرف الإقامة بالفنادق: أخطر مما تظن

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حذر الخبراء من الجراثيم التي تنتشر في داخل غرف الفنادق، على الرغم من النظافة الظاهرة، لذا فإنهم يوصون بضرورة توخي الحذر حفاظًا على صحتك عند قضاء الإجازات. اضافة اعلان

وكشف مارتن سيلي من موقع MattressNextDay.com عن بعض الأماكن المفضلة للبكتيريا وعث الغبار.

وقال لصحيفة "ذا صن": "على الرغم من أن هذه المعلومات قد تكون مقلقة، فمن الضروري أن تكون على دراية بمشاكل النظافة المحتملة في غرف الفنادق".

وأضاف: "هذا لا يعني أنه يجب عليك التوقف عن الإقامة في الفنادق تمامًا، ولكن الحصول على المعلومات واتخاذ هذه الاحتياطات يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل، خاصة إذا كنت عرضة للحساسية الناجمة عن عث الغبار والتي يمكن أن تؤثر على جودة نومك".





الأرائك



الفراش



بق الفراش



السجاد



الستائر



الحمام



الأكواب الزجاجية



وحدة التحكم عن بعد



ووصف سيلي أرائك ومقاعد الفنادق بأنها "طرق جرثومية سريعة" وناقلات محتملة لبكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، والتي يمكن أن تؤدي إلى عدوى المكورات العنقودية.وقال إن الأرائك لا يتم تنظيفها بشكل عميق في كثير من الأحيان، وبالتالي تتراكم البكتيريا فيها.وتحدثت مجلة "ريدرز دايجست" في وقت سابق مع أخصائية الصحة العامة في جامعة هارفارد، نيدي جيلدايال، التي أوصت بوضع منشفة نظيفة على الأريكة قبل الجلوس.وقالت أيضًا في بعض الأحيان يقوم طاقم التنظيف بمسح البقع بدلاً من إزالتها وهي طريقة تنظيف غير صحيحة.ووجدت الدراسات الحديثة أن أغطية الوسائد غير المغسولة تحتوي على بكتيريا أكثر من مقاعد المراحيض.وعلى الرغم من غسل مفروشات الفندق، إلا أن الألحفة فيها قد تخضع للتنظيف العميق مرة واحدة تقريبًا شهريًا، حيث تؤوي الملايين من خلايا الجلد الميتة واللعاب المجفف وسوائل الجسم من النزلاء السابقين.لذا، ينصح بإزالة لحاف الفندق والقيام بذلك بلطف حتى لا تثير الحساسية في الغرفة.أما بالنسبة لأغطية الأسرة، فلا تفكر في الأمر حتى، كما تقول إيفانجلين، وهي عاملة سابقة بأحد الفنادق، اعترفت في العام الماضي، لمتابعيها عبر تطبيق "تيك توك" بأنهم يغسلون ملابسهم فقط "ربما مرة واحدة في السنة".غرف الإقامة بالفنادق من الأماكن المفضلة لبق الفراش، ويُعد اللوح الأمامي المصنوع من القماش مكانًا مثاليًا له.ويمكن أن تكون أقمشة الفنادق أيضًا موطنًا لعث الغبار، مما يسبب الحساسية لدى النزلاء، حيث يؤدي العطس أيضًا إلى نشر جراثيم غير مرغوب فيها.وتنظيف الألواح الأمامية المصنوعة من القماش أصعب أيضًا من الألواح الأمامية التقليدية لأنها تحتاج إلى التنظيف بالبخار، وهو ما لا يحدث بين الإقامات بسبب وقت الجفاف الطويل.عادةً ما يتم تنظيف السجاد المليء بعث الغبار بالمكنسة الكهربائية بين الضيوف، لكن هذا نصف المشكلة فقط.يعتبر السجاد أرضًا خصبة لتكاثر الجراثيم الفطرية، خاصة في البيئات الدافئة والرطبة، والتي يمكن أن تلتقطها وأنت حافي القدمين.قال فيليب تيرنو، عالم الأحياء الدقيقة وأستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض في كلية الطب بجامعة نيويورك لصحيفة "نيوييورك بوست" في عام 2018، إنه يجب على النزلاء التجول في غرفهم الفندقية بالنعال.لا يتم تنظيف ستائر الفنادق بشكل عميق بشكل متكرر، مما يسمح للعث بالتراكم.ذكرت شيريل نيلسون، خبيرة غسيل الملابس، أن "الناس ينظفون ستائرهم في المنزل كل ثلاثة إلى ستة أشهر، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تفعل خادمات الفنادق نفس الشيء".يمكن أن تكون رؤوس الدش في الفنادق موطنًا للعامل الممرض الذي يسبب مرض– الليجيونيلا – وهو نوع من الالتهاب الرئوي الجرثومي.وفي حين حث الخبراء أصحاب المنازل على تغيير رؤوس الدش الخاصة بهم سنويًا، فقد لا تلتزم الفنادق بمثل هذا المعيار.وقال تيرنو من جامعة نيويورك، إن تشغيل الماء الساخن لمدة دقيقة قبل الاستحمام يمكن أن يؤدي إلى تسرب بعض البكتيريا قبل الدخول تحت رأس الدش.كما حذر من تواجد الكائنات الحية في حوض الاستحمام، واقترح على النزلاء القيام بغسل سريع وشطف حوض الاستحمام الخاص بهم بالشامبو أو جل الاستحمام قبل الصعود إليه.بالإضافة إلى الميكروبات الضارة المحتملة، يكمن العفن في الحمامات الرطبة.قال الدكتور كليفورد باسيت، المدير الطبي لرعاية الحساسية والربو في نيويورك: "إذا شممت رائحة العفن الفطري، فهذا يعني أنك تتعرض للعفن".كشفت إيفانجلين، موظفة الفندق السابقة، عن العناصر التي يجب تجنبها في غرف النزلاء، والتي قالت إنه لايمكنها حتى لمسها، بما فيها أكواب الشرب التي تبدو نظيفة.قالت: "لن أستخدم الأكواب في الغرفة أبدًا - أنا لا أتحدث عن أكواب الستايروفوم أو الأكواب الورقية - أنا أتحدث عن الأكواب الزجاجية الموجودة هناك لتستخدمها".وأشارت إلى أنه على أولئك الذين يقررون المخاطرة واستخدام الأكواب يجب عليهم غسلها أولاً.أشارت إيفانجلين أيضًا إلى أن أجهزة التحكم عن بعد في الفندق نادرًا ما يتم تطهيرها، لذا نصحت النزلاء بوضع مناديل معقمة في أمتعتهم للتعامل مع مثل هذه الأشياء.