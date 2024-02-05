مفاجأة حول اللغة الأكثر جاذبية في العالم

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حلت اللغة الإيطالية محل اللغة الفرنسية باعتبارها اللغة الأكثر جاذبية في العالم، حسبما أفاد استطلاع جديد أجرته منصة "بابل" لتعلم اللغات. اضافة اعلان

وتم سؤال 6 آلاف شخص من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا عن اللغات التي يُنظر إليها على أنها "الأكثر إثارة" و"الأكثر رومانسية" و"الأكثر عاطفية"، حيث جاءت الإيطالية في الصدارة.





خصائص اللغة الإيطالية



اللغة الألمانية الأكثر مباشرة



وقال نويل وولف، المدرس في المنصة، لصحيفة "ديلي ميل"، إن "هناك بعض الخصائص الإيطالية التي قد تسهم في جاذبيتها".وأضاف: "إن ارتفاع وهبوط طبقة الصوت في اللغة الإيطالية المنطوقة يمكن أن يخلق جودة موسيقية يجدها بعض الناس مغرية وجذابة".وتابع: "بعض السمات الصوتية، مثل تدحرج أصوات "r"، يمكن أن تكون مميزة باللغة الإيطالية، والتي يعتبرها الكثيرون ساحرة أو جذابة".وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن اللغة الألمانية فازت باللغة "الأكثر مباشرة" واللغة الإنجليزية البريطانية فازت باللغة "الأكثر تهذيبًا".وفي استطلاع أجرته المنصة ذاتها عام 2017 وشمل أكثر من 15 ألف شخص، اعتبرت اللغة الفرنسية "اللهجة الأكثر جاذبية" والإيطالية جاءت في المركز الثاني.و"ينجذب المتحدثون باللغة الإنجليزية إلى لحن لغة مثل الفرنسية أو الإيطالية"، كما أشار عالم اللغويات باتي أدانك، الأستاذ بجامعة كوليدج لندن آنذاك.وأضاف: "بالمقارنة، فإن لغات مثل التايلاندية أو الماندرين يمكن أن تبدو قاسية لأنها تستخدم التمييز النغمي. يبدو الأمر غير طبيعي وغير متوقع للغاية".