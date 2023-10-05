الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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مفاجأة حول أشهر نظرية رياضية في التاريخ.. مسروقة!

نظرية فيثاغورس
نظرية فيثاغورس
أ أ
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فجر اكتشاف حديث، مفاجأة مدوية حول نظرية فيثاغورس، التي تعد من أشهر النظريات الرياضية والتي لازالت مستخدمة حتى اليوم، بعدما ظهرت دلائل على سرقتها قبل 1000 عام من ظهورها.اضافة اعلان
وتنسب النظرية الشهيرة إلى الفيلسوف اليوناني، المولود عام 570 قبل الميلاد، لكن عالم رياضيات معاصر اكتشف لوحًا بابليًا قديمًا -  (YBC 7289) - يعود تاريخه إلى الفترة ما بين عامي 1800 و1600 قبل الميلاد، يحمل نفس النظرية يسبق ميلاد فيثاغورس بأكثر من 1000 عام.
ويعتقد الخبراء أن الفيلسوف اليوناني القديم ربما سمع عن النظرية شفهيًا وقام بنشرها، بعد أن نسبها لنفسه.

نظرية فيثاغورس

وبحسب المعلومات المتداولة حول نظرية فيثاغورس، فإن الفيلسوف اليوناني اكتشف "نظريته" في قاعة القصر، عندما كان يشعر بالملل، حين قام بدراسة البلاط الحجري المربع ورسم مثلثات قائمة داخله. 
وتنص النظرية على أن: "مجموع مربعي طولي ضلعي القائمة، وهما الضلعين الأقصر في المثلث قائم الزاوية مساوٍ لمربع طول الوتر وهو الضلع الأطول في المثلث".
وقال عالم الرياضيات بروس راتنر، الذي أجرى البحث: "هناك دليل ملموس (ليس الأسمنت البورتلاندي، بل لوح من الطين) يشير بما لا يقبل الجدل إلى أن نظرية فيثاغورس قد تم اكتشافها وإثباتها من قبل علماء الرياضيات البابليين قبل 1000 عام من ولادة فيثاغورس".


الأدلة على سرقة النظرية

ونشر راتنر الحاصل على الدكتوراه. في الإحصاء الرياضي والاحتمالات من جامعة روتجرز، والتي يثبت فيها بالأدلة أن نظرية فيثاغورس منقولة، من خلال تحليل اللوح الموجود في جنوب بلاد ما بين النهرين والمحفوظ في جامعة ييل.
ويحتوي اللوح على علامات محفورة بالكامل، تظهر مربعًا مائلاً وقطريه، مع بعض العلامات المنقوشة على جانب واحد وتحت القطر الأفقي، وفق صحيفة "ديلي ميل".

نظام العد الستيني

ورسم راتنر الأرقام مستعينًا بالترجمة من القاعدة 60 - نظام العد الذي استخدمه البابليون القدماء، وهو نظام رقمي يستخدم الرقم 60 كقاعدة له بدلاً من الأساس 10 (الرقم العشري) الأكثر شيوعًا الذي نستخدمه في حياتنا اليومية. 
وفي هذا النظام، يتم تمثيل الأرقام باستخدام 60 رمزًا أو رقمًا مختلفًا، تمامًا مثل كيفية استخدام الأرقام من 0 إلى 9 في النظاما العشري. ويتم استخدامه لقياس الوقت وإحداثيات الأرض ومفهوم في علم المثلثات.

عامللان مهمان

وأوضحح في الدراسة أن هناك عاملين يتعلقان باللوح "لهما أهمية خاصة".
الأول هو أن العلامات تثبت أن البابليين عرفوا كيفية حساب الجذر التربيعي لعدد ما بدقة ملحوظة.
لقد فهم المبتكر غير المعروف طريقة بسيطة للحوسبة منذ ما يقرب من 4000 عام: ضرب جانب المربع في الجذر التربيعي لاثنين.
وكتب راتنر: "ولكن يبقى سؤال واحد بلا إجابة: لماذا اختار الناسخ ضلعًا من 30 لمثاله. من المحتمل أنه تم استخدام الرقم 30 من أجل الراحة، لأنه كان جزءًا من النظام البابلي الستيني، وهو نظام رقمي قائم على 60". 
وتابع: "من هذا، يمكن للمرء أن يستمد الاستخدام الحديث لـ 60 ثانية في الدقيقة، و60 دقيقة في الساعة، و360 (60 × 6) درجة في الدائرة".
وكانت بابل واحدة من عدة مجتمعات قديمة متداخلة في بلاد ما بين النهرين، وهي منطقة في جنوب غرب آسيا كانت تقع بين نهري دجلة والفرات فيما يعرف اليوم بدولة العراق.
ووُجدت حضارة بابل في الفترة ما بين 2500 و500 قبل الميلاد، وسيطرت الإمبراطورية البابلية الأولى على مساحة كبيرة بين عامي 1900 و1600 قبل الميلاد.

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