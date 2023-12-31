مفاجأة.. بعض العسل الموجود في الأسواق مغشوش ويصعب كشفه في المختبرات

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شكك خبراء في صناعة العسل، بمعظم المنتجات الموجودة في الأسواق، وأن ما يشار إلى أنه عسل طبيعي 100% ، ليس سوى مواد سكرية مخلوطة مع كميات أقل من العسل الصحيح. اضافة اعلان





مواصفات العسل الموجود بالأسواق محمية



الأجهزة لا تكشف العسل المغشوش



كيفية التأكد من سلامة العسل



متابعة منافذ بيع العسل في المملكة



مصادر صينية وراء العسل المغشوش



وجود ثغرة واضحة في العسل الموجود في السوق



وأوضح المختص بمواصفات الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، فوزي الحمدان، أن مواصفات العسل بالمملكة محمية بحيث لا يوضع هذا الوصف إلا على العسل الطبيعي.وأشار إلى وجود حالات غش في بعض المنتجات، من خلال استخدام مواد سكرية وجلوكوز مخلوطة بعسل صحيح، وفقًا لتصريحاته لـ "مكة".وقال إن العسل المعلب المنتج من شركات دولية مسجلة يفحص في مختبرات الهيئة وفقًا للمواصفات، حيث يتم الترخيص لمن ينجح في الاختبار.ويرى الخبراء، أن الغش الاحترافي دخل في الوقت الحاضر إلى الأنزيمات والرائحة، وبعض أجهزة المختبرات يمر عليها أنزيمات وجلوكوز مخلوط مع عسل طبيعي، ولا يكتشف الغش.وأفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المنتجات الغذائية المستوردة أو المحلية يتم تسجيلها في الهيئة ويتم التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية التي تكفل سلامتها للاستهلاك الآدمي.وأشارت إلى أنها تعمل على إحكام الرقابة على كامل سلسلة استيراد وتداول العسل ومنتجاته في الأسواق المحلية.وأضافت الهيئة أنها تتحقق وتتأكد من سلامة المنتجات في منافذ الدخول للمملكة من خلال معايير عدة من أهمها التأكد من مطابقتها للشروط والضوابط والمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة للعسل.ويتضمن دور الهيئة الرقابة الميدانية على مصانع العسل المحلية من خلال شخوص مفتشين مختصين على المنشآت.إضافة إلى الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة).بهدف متابعة التزام منافذ بيع العسل والمنافذ التي يتم بيع العسل بها والعمل على رفع نسب التزامها والتأكد من خلو السوق المحلي من منتجات العسل المخالفة.وأشار خبراء في صناعة العسل إلى أن معظم العسل الموجود في السوق هو عسل مغشوش، سواء الموجود في المحلات أو الذي يباع عبر الإنترنت.مضيفين أن معظم العسل المغشوش يأتي من مصادر صينية بعد أن تضاف إليه مواد سكرية وأنزيمات صناعية ونكهات، بحيث يصعب كشفها في أجهزة المختبرات التقليدية.وطالبوا بوجود أجهزة متطورة لكشف الغش، وهذه الأجهزة هي التي تستخدم لدى القائمين على معارض العسل وجمعيات النحالين وهي لا توجد لدى هيئة الغذاء التي تتعامل مع العسل كمادة غذائية فقط.وأكد عضو جمعية النحالين بالمنطقة الشرقية، صالح مهدي، على وجود ثغرة واضحة في العسل الموجود في الأسواق والذي يأتي من الخارج.مضيفًا أن معظم العسل المغشوش الموجود في الأسواق مصدره صيني، وتقوم جهات كثيرة تدعي أنها شركات تنتج العسل، بينما هي عصابات تخلط العسل الصحيح بكميات كبيرة من «الشيرة» مع مضافات سكرية وأنزيمات صناعية لتبيع هذا الخليط على أنه عسل.