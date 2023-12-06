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مع بداية يوم جديد.. اجتنب 12 عادة سلبية تستنزف طاقتك

الطاقة
اجتنب 12 عادة سلبية تستنزف طاقتك
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مع بداية يوم جديد، يحرص الجميع على النشاط وتجديد الثقة بالنفس لتحقيق أكبر قدر من الأهداف اليومية.
وحذر خبراء التنمية البشرية من 12 عادة سلبية تستنزف طاقة البشر، وتكون سببًا في تعطل الكثيرين عن أهدافهم، حيث تقف حجر عثرته في طريقهم نحو إنجاز أعمالهم.اضافة اعلان

اجتنب 12 عادة سلبية تستنزف طاقتك

ووفقًا لحساب "فن الإنتاجية" على منصة "إكس"، فقد طالب الخبراء بضرورة تجنب 12 عادة سلبية تستنزف الطاقة، وهي على النحو التالي:
1 – القيل والقال.
2 – التفكير الزائد.
3 – التغذية السيئة.
4 – التشبث بالماضي
5 – النوم في وقت متأخر.
6 – التذمر طوال الوقت.
7 – شحن الذات بالدراما.
8 – المبالغة في الإجهاد.
9 – محاولة إرضاء الجميع.
10 – عدم الاستمتاع باللحظة.
11 -  أخذ الأمور بشكل شخصي.
12 – الإسراف في تفقد حسابات السوشيال ميديا.

ابتعد عن كل ما يشتت تفكيرك

وأشار الخبراء إلى وجود نوعين من المشتتات، لهما أثر كبير في فقد الإنسان لتركيزه.
- النوع الأول - هو المشتتات الخارجية مثل الجوال.
- النوع الثاني - هو المشتتات الداخلية مثل قلة النوم والتعب والتفكير المفرط، بالإضافة الى نوع مزعج جدًا من المشتتات الداخلية، وكثير من الناس ما ينتبهون له.

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