معادلة الـ 30 ثانية.. وصفة ذهبية لتطوير مهارة الاختصار

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دعا المهندس بدر بن ناصر الحمدان، إلى تطوير مهارات "الاختصار" و"الاختزال" عند مخاطبة الآخرين؛ لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم اليوم، والقدرة على إيصال الأفكار في أقل وقت ممكن. اضافة اعلان





حديث المصعد



اختصار الحديث



وأدرج الحمدان عبر صحيفة "الجزيرة"، ذلك ضمن ما سماه بـ "حديث المصعد"، وهو مصطلح قال إنه "يعبّر بشكل عام على قدرة أداء الشخص على التعبير عن نفسه ورأيه أو شرح فكرة أو إيصال رسالة أو تبرير موقف معين مجازيًا خلال فترة زمنية ما بين 30 إلى 45 ثانية تقريبًا وهي متوسط المدة التي قد يستغرقها تواجد أشخاص ما في مصعد للانتقال من طابق لآخر".وأضاف: "بالرغم أن نشأة هذا المصطلح تُعزى إلى سيناريو التعريف بالنفس من أجل الحصول على وظيفة إذا ما أتيحت الفرصة إلى اللقاء بصاحب القرار في المصعد كما تقول الروايات، إلا أنني أعتقد أن توظيفه في الأبعاد الأخرى أمر في غاية الأهمية كمثل الاجتماعات والأحاديث الجانبية والمكالمات الهاتفية ومقابلة الآخرين".ورأى الحمدان أن "اختصار الحديث والحوار ومحاول التركيز على ما يراد قوله مباشرة أصبح شيئًا حتميًا على مستوى الكاريزما الشخصية أو حتى قد يصل الأمر إلى معايير أخلاقيات العمل".وبرر ذلك بأنه "لا أحد اليوم يمتلك الوقت والطاقة الكافية للاستماع إليك، لذا عليك أن تعمل جاهدًا على تطوير مهارات "الاختصار" و"الاختزال" في حديثك مع الآخرين".وعزا أيضًا نصيحته إلى تعلم الاختصار حتى "لا تتجاوز مساحات وقتهم الخاص، كي لا تدخل قائمة أولئك الأشخاص "غير المرغوب فيهم" ويتحاشى الآخرون مصادفة الجلوس بجانبهم أو قبول تواجدهم في اجتماعات العمل أو على مائدة الطعام".وقال إنه "ينطوي ذلك على الرسائل الهاتفية والبريد الإليكتروني وتقارير العمل، ليكن لديك القدرة على تقديم محتوى "مركز" و"مختصر" يُمكّن الموجّه له من استيعاب ما تبعث به بأقل جهد ووقت خاصة في هذا العالم المزدحم بالأعمال والارتباط الذهني، في قانون الحياة "خير الكلام ما قلّ ودلّ".