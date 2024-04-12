مضر جدًا بالصحة.. تعرف على أخطر أنواع الجبن في العالم

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هناك العديد من أنواع الجبن الشهيرة، لكن من غير المرجح أنك قد سمعت من قبل عن جبن كاسو مارزو، الذي يوصف بأنه الجبن الأكثر "خطورة" في العالم.

والجبن الإيطالي من عائلة بيكورينو - جبن تقليدي من سردينيا مصنوع من حليب الأغنام المضغوط والمطبوخ. ويحتوي على يرقات الديدان الحية، وهو ما يمكن أن يجعله ضارًا جدًا بالبشر.

وأثناء تركه حتى ينضج، يضع ذباب الجبن بيضه في الفجوات التي تتشكل في الجبن. وتفقس الديدان وتشق طريقها عبر الجبن، وتهضم البروتينات أثناء انتقالها، وتحول المنتج في النهاية إلى جبن كريمي طري.

وفي الخطوة الأخيرة، يقوم بائع الجبن بفتح الجزء العلوي، والذي عادة ما لا تمسه الديدان، لاستخراج ملعقة من الكريمة اللذيذة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

ويحظى بإعجاب السكان المحليين وبعض السياح، الذين يأكلونه إما مع الديدان أو بدونها، ويقول المعجبون إنه يتميز بنكهة حادة وحارة تستمر لساعات.





المخاطر الصحية



في عام 2009، وصفته موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنه الجبن الأكثر خطورة في العالم.كما أنه من غير القانوني شراءه أو بيعه داخل الاتحاد الأوروبي بسبب المخاطر الصحية.واعتبرت الحكومة الإيطالية الجبن غير قانوني منذ عام 1962 بسبب القوانين التي تحظر استهلاك الأطعمة المصابة بالطفيليات.لكن باعتباره منتجًا تقليديًا لجزيرة سردينيا، فهو محمي إلى حد ما ويستمر السكان المحليون في صنعه وتناوله - وقد يتعرضون لغرامة إذا تم القبض عليهم.وينبع الخطر من حقيقة أن اليرقات قد تدخل إلى المعدة دون أن تموت، مما قد يسبب مشاكل خطيرة في الأمعاء.وذكر كتاب جينيس للارقام القياسية: "يمكن لليرقات، بمجرد استهلاكها، أن تنجو من حمض المعدة وتمر عبر جدران الأمعاء، مسببة القيء وآلام البطن والإسهال الدموي".وهناك أيضًا مخاوف من أنه قد يؤدي إلى داء النغف، وهو عبارة عن ثقوب دقيقة في الأمعاء، ولكن حتى الآن لم يتم ربط مثل هذه الحالة بجبن "كاسو مارزو".