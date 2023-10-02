مصر.. ترميم مخطوطة للقرآن الكريم تعود للقرن الأول الهجري (صور)

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قامت دار الوثائق القومية
في مصر، بترميم مخطوطة أثرية لمصحف حجازي، يقول الخبراء إنها تعود
للنصف الأول من القرن الأول الهجري.
وعرضت المخطوطة، في دار
الكتب والوثائق القومية المصرية، ويعتقد أنها تعود إلى النصف الأول من القرن الأول
الهجري، القرن السابع الميلادي، وسميت على اسم الخط الحجازي الذي كتبت به.
المصحف الحجازي بالخط الحجازي
وقال ملاك نصحي ملاك، مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار لتلفزيون رويترز " سميت المخطوطة بهذا الاسم (مصحف حجازي) لأنه مكتوب بالخط الحجازي الذي يسبق الخط الكوفي.
وقال: لقد تم ترميم
المخطوطة على أيدي مصريين على أعلى مستوى في دار الكتب والوثائق، وهى أكبر مكان
يحتوي على الوثائق والمخطوطات المصرية، وبالأخص المصاحف القديمة.
الترميم داخل دار الوثائق
المصرية
وأوضح ملاك أن المخطوطة تضم نحو 32 صفحة ومكتوبة على جلود حيوانات وتعتبر من بين أقدم مخطوطات المصاحف.
وأضاف، أن المصحف
معمول على الرق، وهو جلود الحيوانات قديمًا، وتشد وتعمل كأوراق، ومكتوب بالحبر
الحديدي وتم ترميمه بشكل جميل جدًا.
32 صفحة من جلود
الحيوانات
والمخطوطة تحتوي على عدد 32 صفحة بشكلها النهائي بعد الترميم. وعمره يرجع للقرن الأول الهجري، السابع الميلادي، يعني ما يقرب من نحو 1400 سنة تقريبًا، وهو من أقدم المخطوطات للمصاحف في مصر والشرق الأوسط.