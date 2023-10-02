مصر.. ترميم مخطوطة للقرآن الكريم تعود للقرن الأول الهجري (صور)

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قامت دار الوثائق القومية في مصر، بترميم مخطوطة أثرية لمصحف حجازي، يقول الخبراء إنها تعود للنصف الأول من القرن الأول الهجري. اضافة اعلان





المصحف الحجازي بالخط الحجازي





الترميم داخل دار الوثائق المصرية











32 صفحة من جلود الحيوانات



وعرضت المخطوطة، في دار الكتب والوثائق القومية المصرية، ويعتقد أنها تعود إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري، القرن السابع الميلادي، وسميت على اسم الخط الحجازي الذي كتبت به.وقال ملاك نصحي ملاك، مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار لتلفزيون رويترز " سميت المخطوطة بهذا الاسم (مصحف حجازي) لأنه مكتوب بالخط الحجازي الذي يسبق الخط الكوفي.وقال: لقد تم ترميم المخطوطة على أيدي مصريين على أعلى مستوى في دار الكتب والوثائق، وهى أكبر مكان يحتوي على الوثائق والمخطوطات المصرية، وبالأخص المصاحف القديمة.وأوضح ملاك أن المخطوطة تضم نحو 32 صفحة ومكتوبة على جلود حيوانات وتعتبر من بين أقدم مخطوطات المصاحف.وأضاف، أن المصحف معمول على الرق، وهو جلود الحيوانات قديمًا، وتشد وتعمل كأوراق، ومكتوب بالحبر الحديدي وتم ترميمه بشكل جميل جدًا.والمخطوطة تحتوي على عدد 32 صفحة بشكلها النهائي بعد الترميم. وعمره يرجع للقرن الأول الهجري، السابع الميلادي، يعني ما يقرب من نحو 1400 سنة تقريبًا، وهو من أقدم المخطوطات للمصاحف في مصر والشرق الأوسط.