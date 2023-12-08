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مصاحف نادرة يعود عمرها إلى ما قبل 300 عام في بريدة (فيديو)

مصاحف نادرة
المصاحف والكتب النادرة
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يحتوى نادي النفائس  في بريدة، على النسخ الثمينة من الكتب والمصاحف التي يعود تاريخها إلى أكثر من 300 عام.

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جمع النفائس من المصاحف والكتب النادرة

وفي لقاء مدير نادي النفائس للكتب والمصاحف، عبدالله العياد، مع قناة السعودية، قال إن فكرة النادي تقوم على جمع كتب ومصاحف نادرة، بعد الحصول على ترخيص رسمي منذ عام.
وقال: كل ما في النادي أشياء ثمينة، فلدينا الخط الأول الذي يهتم بالمصاحف النادرة، التي يعود بعضها إلى ما قبل 300 عام، والخط الثاني يهتم بالكتب النادرة.

جميع طبعات مصحف مجمع الملك فهد

وأضاف، لدينا أول مصاحف طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف منذ البداية في 1405، وحتى آخر مصحف باللغات المتعددة.
وأكد مدير النادي أن جمع المصاحف والكتب يأخذ الكثير من الجهد والوقت، من خلال التواصل مع من يمتلكون الكتب ونسخ المصاحف النادرة لعرضها في النادي.

مبادرات ممن يملكون النفائس لعرضه في النادي

وقال: تأتي إلينا الكثير من المصاحف والكتب لمجرد أن يعلم ملاكها بوجود النادي واهتمامه بالاحتفاظ بمثل هذ النوادر الثمينة.
وأضاف، المجال مفتوح لمن يمتلك نسخًا قديمة من المصاحف ويخاف على فقدها أو تلفها، يستطيع تزويدنا بها، للمحافظة عليها مع الاحتفاظ بملكيته لها ووضع اسمه عليها.

تفاعل المواطنين مع دور النادي

وأكد أنه عندما فتحنا المجال لزيارة النادي، فوجئنا بتفاعل كبير من كل شرائح المجتمع، مما يعكس اهتمام المواطنين بمثل هذه النفائس المتميزة.

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