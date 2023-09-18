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مشهد مهيب.. تكريم 125 حافظًا لكتاب الله في هذه الدولة

جفظة القرآن
من حفل التكريم
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شهد مسجد "تشامليجا" في إسطنبول، تخريج دفعة جديدة من حفظة القرآن الكريم.
وبلغ عدد الطلاب الذين تم تكريمهم خلال مراسم التكريم في أكبر مساجد تركيا 125 حافظًا للقرآن.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو، لحظة دخول الطلاب لتكريمهم من قبل الحضور بينما يصدح المتواجدون بالتكبير: االله أكبر.. الله أكبر .. لا إله إلا الله.. االله أكبر.. الله أكبر .. والله الحمد.


أكبر مساجد تركيا

وافتتح المسجد في عام 2029 بمبادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتسع لنحو ستين ألف مصل، ويضم قاعة مؤتمرات ومتحفًا للآثار الإسلامية التركية، ومكتبة عامة ومعرضًا للفنون.
ويعتلي المسجد ست مآذن، أربع منها بطول 107.1 أمتار، واثنتان بطول تسعين مترًا، في حين يبلغ ارتفاع قبته نحو 72 مترا وقطرها 34 مترًا.
ويرمز طول المآذن الأربع من أصل المآذن الست إلى انتصار السلاجقة (الأتراك) على البيزنطيين في معركة جرت في العام 1071 ميلادي.
وتم تخصيص حدائق حول المسجد بمساحة ثلاثين ألف متر مربع يتمكن الزائرون من التنزّه فيها، والاستمتاع بمنظر إطلالتها التي تعتبر من أجمل إطلالات إسطنبول.
تشرف الحدائق على الجزأين الآسيوي والأوروبي للمدينة، بالإضافة إلى جزء من بحر مرمرة. ومزجت عمارة المسجد الكبير بين الهندسة العثمانية السلجوقية والهندسة الحديثة.

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