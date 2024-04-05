الجمعة، 26 رمضان 1445 ، 05 أبريل 2024

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مشهد مهيب.. الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام تضيق بالمصلين في ليلة 27 رمضان (فيديو)

المسجد الحرام
أعداد مليونية في صلاة التراويح
أ أ
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سجلت أعداد المصلين في المسجد الحرام والشوارع المؤدية إليه، أرقامًا مليونية أثناء صلاة التراويح في ليلة 27 من رمضان.
وأظهر مقطع فيديو نشرته فضائية "الإخبارية"، الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام وقد امتلأت بالمصلين أثناء صلاة التراويح في ليلة 27 من رمضان، التي توافق ليلة القدر، على أرجح أقوال العلماء.اضافة اعلان

أعداد مليونية من المصلين والمعتمرين في الجمعة الأخيرة من رمضان

وتدفقت أعداد مليونية من المصلين والمعتمرين والزائرين؛ لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، واغتنام ساعاته ونفحاته، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الدينية؛ المعينة على أداء العبادات وفق المقتضى الشرعي، في بيئة إيمانية وأجواء تعبدية خاشعة. 
و‏‎أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ عن نجاح خطة المنظومة الدينية للجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك ، ولإثراء تجربة الزائرين والقاصدين، وتهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة لهم، وفق خطة المنظومة للعشرة الأواخر من شهر رمضان.

نجاح خطة الرئاسة للجمعة الأخيرة من شهر رمضان ‏‎

وأبان رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن نجاح خطة الرئاسة لرابع جمعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك؛ جاء بفضل الله ، ثم بمتابعة القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكل ما يتعلق بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما دينيًا؛ إلى حوكمة الخطط المرسومة، وحرص المنظومة الدينية من تمكين القاصدين أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة ليوم الجمعة، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين، مبيناً أن نجاح خطة المنظومة الدينية بالحرمين كذلك؛ جاء نتيجة ضبط مؤشرات القياس والأداء، وتحقيق رضا القاصدين، إلى جانب التناغم والتنسيق مع شركاء النجاح.

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