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صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مذهل لفيل جائع.. لن تصدق ما فعله في قرية وأهلها (فيديو)

فيل
فيل
أ أ
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اقتحم فيل جائع، مستودعًا في إحدى القرى الهندية للحصول على الطعام. 
وظهر الفيديو في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وهو يحطم باب أحد المستودعات ويحصل على كيس أرز ليأكله وسط ذهول الناس.اضافة اعلان
حدثت الواقعة في قربة متاخمة لغابة جوندلوبيت على الحدود بين ولايتي كيرالا وكارناتاكا.
وعزا إياد الحمود الذي نشر المقطع عبر حسابه في منصة "إكس"، هذا التصرف من جانب الفيل إلى تقلص مساحات الغابات والبرية حيث أصبحت مثل هذه الحوادث تتكرر.


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