مشهد مذهل لخيل تعاتب صاحبها بطريقتها (فيديو متداول)

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا نادر لفرس يقوم بمعاتبة صاحبه.





خيل تعاتب صاحبها:

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وبحسب ما تم تداوله، فقد أظهر مقطع الفيديو فرسا غاضبا من صاحبه بسبب غيابه عنه لمدة أسبوعين.كما يظهر محاولة الشخص تهدئة الخيل الغاضب ويعتذر لها ويطلب صلحها فيما كانت هي تقوم بعدة حركات برأسها وصوتها تدل على غضبها منه.من جانبه أوضح الشخص أن الخيل تعرف صاحبها وتعاتبه واصفا أنها وفية، ووعدها بأنه لن يتركها وظل يردد : "خلاص لن أتركك وهو يضع يده على رأسها".كما قامت الخيل بإصدار أصوات صهيل كردة فعل على غضبها إضافة إلى الضرب بحافرها على الأرض.





سقوط شاب من فوق ظهر حصان:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل الواصل الاجتماعي، لحظة سقوط شاب من على ظهر الحصان أثناء الاحتفال باليوم الوطني الـ 93 .ويظهر الفيديو عددا من الشباب فوق ظهور الخيل، وعند سقوط الشاب كاد أن يدهس تحت أقدام الخيل الذي قفز بقدميه الأماميتين وأسقط الشاب من على ظهره ليقع بين أرجله.وفور سقوطه فزع الشباب المتواجدين لإنقاذ الشاب الذي سقط من على الحصان.فيما أسرع الشاب لينجو بنفسه من إصابة قوية، وخرج من بين أقدام الحصان، بعد أن زحف على الأرض.