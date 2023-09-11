مشهد مؤثر .. ليبي تطوع لإنقاذ الغرقى فجرفته السيول "فيديو"

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وثّق متطوع ليبي في فرق الإنقاذ، تدخّله لإغاثة عائلات عالقة غمرت المياه التي نجمت عن أمطار غزيرة وغير مسبوقة منازلهم، لحظة جرف السيول لمركبته بعدما فقد السيطرة عليها. اضافة اعلان

جاء ذلك في بثّ مباشر أظهر من خلاله حجم الكارثة التي خلّفتها العاصفة المتوسطية "دانيال".، حسب موقع "العربية".





السيل أسرع وأعنف





الابتعاد عن الأودية والسيول





إعلان "مناطق منكوبة"



وكان المتطوع في طريقه لإجلاء سكان في حي جنين بمدينة البيضاء بعدما أغرقته المياه، إلا أن السيل كان أسرع وأعنف وأقوى، وحمله هو وسيارته إلى مصير غامض.وقال في بثّ مباشر على موقع "فيسبوك" بعدما استسلم للمياه "هرعنا لإنقاذ الناس لكن جرفنا السيل، ولا ندري إلى أي مكان يصل بنا، وكانت معنا سيارة أخرى لكن فقدنا الاتصال بها.وتفاعل الكثيرون مع الفيديو، مطالبين الجميع بضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول حفاظا على أرواحهم.وأدّى هطول الأمطار الغزيرة في الساعات الماضية إلى سيول اجتاحت عدة مدن في شرق ليبيا وغربها، وتسبّبت في مصرع العشرات وفقدان آخرين، كما أدّت إلى تدمير البنية التحتية وأضرار في الممتلكات.ودفع هذا الوضع حكومتي الشرق والغرب إلى إعلان مدن شرق البلاد "مناطق منكوبة"، كما أعلن الهلال الأحمر وصول الوضع في بعض مدن شرق ليبيا إلى الخط الأحمر بسبب السيول.ويتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات خلال الساعات القادمة، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضرّرة، إلى جانب خروج بعض المستشفيات التي غمرتها المياه عن الخدمة.