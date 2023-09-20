مشهد لا يصدق في قرية مغربية دمرها الزلزال.. ماذا فعلوا مع فرقة إنقاذ؟

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لم تمنع حالة الحزن التي تعتري أبناء المغرب بعد كارثة الزلزال من الاحتفاء وإكرام فرق الإنقاذ وتقديم الطعام والشراب لهم، فور وصولهم للقيام بمهامهم في إنقاذ ضحايا الزلزال. اضافة اعلان





موقف لا يصدق



أمتنا بألف خير



وتفاجأت فرقة إنقاذ بأبناء إحدى القرى المغربية التي تضررت بالزلزال يقدمون لهم كل ما يستطعيون من طعام وشراب رغم المحنة التي يمرون بها.وعلق أحد رجال الإنقاذ بقوله :"ما حدث معنا أمس شيء عجيب جدًا.. ذهبنا لقرية دمر زلزال المغرب جزء منها، وتصدعت باقي البيوت، ناسها يسكنون على واحدة من أعلى قمم الجبال في أفريقيا..".وأضاف "بعد ساعتين ونص في السيارة صعوداً للقمة، كنا أول مؤسسة تقريبًا تصل تلك القرية البعيدة، فإذا بنا نتفاجأ بطريقة استقبال أهلها لنا.. طعام الكسكس المغربي الشهير، والآتي المغربي والأهازيج الأمازيغية الشعبية..تابع رجل الإنقاذ "قلت في نفسي؛ سبحان الله جئنا لمساعدتهم، فإذا بهم يساعدوننا بمنحنا الأمل بأن أمتنا بألف خير".يذكر أن زلزال المغرب تسبب في وفاة وفقدان الآلاف في أقل من 24 ساعة من وقوعه، في كارثة لم تشهدها المغرب منذ عقود.



