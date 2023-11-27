مشاهد تخطف القلوب.. الجبال المجاورة للمسجد الحرام تكتسي اللون الأخضر (فيديو)

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ظهرت الجبال المجاورة للمسجد الحرام في مكة المكرمة وهي تكتسي اللون الأخضر، في مشهد يبعث على السرور والراحة للناظرين، وفق ما أظهر مقطع فيديو نشرته فضائية "الإخبارية" عبر حسابها في منصة "إكس". اضافة اعلان

ويأتي ذلك بعد شهدت مكة المكرمة خلال الأسابيع الماضية أمطارًا غزيرة، أدت إلى تحويل منطقة الجبال القاحلة إلى حقول خضراء.

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة مكة المكرمة، إلى نمو الأعشاب الخضراء بشكل سريع، مما أعطى الجبال المجاورة للمسجد الحرام منظرًا طبيعيًا خلابًا.

