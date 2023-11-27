الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشاهد تخطف القلوب.. الجبال المجاورة للمسجد الحرام تكتسي اللون الأخضر (فيديو)

جبال مكة
الخضرة تكسو جبال مكة المكرمة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ظهرت الجبال المجاورة للمسجد الحرام في مكة المكرمة وهي تكتسي اللون الأخضر، في مشهد يبعث على السرور والراحة للناظرين، وفق ما أظهر مقطع فيديو نشرته فضائية "الإخبارية" عبر حسابها في منصة "إكس". اضافة اعلان
ويأتي ذلك بعد شهدت مكة المكرمة خلال الأسابيع الماضية أمطارًا غزيرة، أدت إلى تحويل منطقة الجبال القاحلة إلى حقول خضراء.
وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة مكة المكرمة، إلى نمو الأعشاب الخضراء بشكل سريع، مما أعطى الجبال المجاورة للمسجد الحرام منظرًا طبيعيًا خلابًا.


اقرأ أيضا

مؤتمرات الفيديو
5:59 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

لماذا كانت اجتماعات العمل بالفيديو أكثر إرهاقاً للدماغ من حضورها في المكتب؟

نظام غذائي صحي
11:56 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

احذرها..عادات غذائية تلحق الضرر بالغدة الدرقية

قصة مواطن - جبال هروب
7:28 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاصر الملك عبد العزيز ويعيش وحيدا في جبال هروب.. قصة مواطن عاش أكثر من 100 عام

مواطن
6:55 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

"كرم حاتمي".. مواطن ينقذ رحالة أجانب داهمتهم الأمطار في رفحاء

اقرأ أيضا

مواطن يعثر على سمكة قرش على أحد الشواطيء.. ماذا حدث؟

"الخثلان" يوضح الأعمال التي تُدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب (فيديو)

"زفاف القرن" يهز مواقع التواصل الاجتماعي.. كم تكلّف؟

خطأ صغير يكلف أمريكية 7000 دولار ثمنًا لـ شطيرة

"الآن أصبحت أؤمن بالحياة بعد الموت".. أمريكية تتحدث عن تجربتها بعد الإصابة بالسكتة القلبية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

خروف
9:18 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

نهاية مروعة لراعي أغنام داخل حظيرته.. ماذا حدث؟

77676
1:22 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

"المسند" يكشف سر تحليق الطيور المهاجرة على شكل رأس سهم

الزفاف بالسعودية
9:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

بعد هذا التحذير.. هل يتم تغيير موعد حفلات الزفاف بالمملكة؟

بق الفراش
7:05 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

سقوط أول ضحية لـ "بق الفراش"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سعد آل مسعود، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة
7:35 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

هيئة المنافسة تطلق خدمة عدم ممانعة لتسجيل وكالة السيارات الإضافية

أمطار المملكة
7:28 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار على مكة وضباب وانخفاض درجات الحرارة بهذه المناطق

حساب المواطن
6:56 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل مطلقة على حق ابنتيها من حساب المواطن بعد استيلاء أبيهما عليه؟

ضباب كثيف
5:27 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. ضباب كثيف يحجب الرؤية بمنطقة مكة حتى هذه الساعة

أطعمة تزيد الوزن في الشتاء
4:48 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

منها الفطائر والمعجنات.. 10أطعمة تزيد الوزن في الشتاء

دعم العملية التعليمية
4:25 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. منها حضور وغياب الطلاب.. 3 مستجدات لدعم العملية التعليمية بـ"مدرستي"