مشاعر الراحة والجمال والرضا في هاشتاق "النفسية محتاجة كمل إنت"

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يعد الرضا من الغايات الصعبة على إنسان هذا العصر، الذي يصارع متطلبات الحياة في كل دقيقة من يومه مهما كانت ثقافته والبيئة التي يعيش ويعمل فيها. اضافة اعلان





الرضا وسكون القلب وهدوء النفس



خطوات تحقيق الرضا النفسي



ويأخذ الرضا حيزًا معتبرًا في الرؤية الإسلامية، واعتبره علماء التربية درجة يصل إليها الفرد بجهد واجتهاد، وتناولوا جوانب متعددة للرضا، كجانب الرضى بما قسمه الله له في معيشته، وأن يرضى بصروف الدهر وتقلباته.قال الدكتور عمرو منتصر، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية، إن تحقيق الرضا النفسي يحتاج عددًا من الخطوات التي يجب على الإنسان تطبيقها من أجل تغيير واقعه.وأضاف أنها تبدأ من الشعور بالنعمة التي يمتلكها والتأكيد أن غيره في أمس الحاجة إليها، فكثير من الناس يملكون المال لكنهم غير سعداء ومحرومون من طعم الحياة بسبب صحتهم أو بسب أمور أخرى، وفقًا لـ"الهيئة الوطنية للإعلام".وأوضح منتصر خلال حديثه في برنامج "من قلب القاهرة" أن تقبل الذات من الأمور الصحية للوصول للرضا النفسي، بجانب ذلك معرفة إن إرضاء الجميع أمر مستحيل والتركيز على ذلك الأمر يعرقل إبداعك وتطورك لكن عليك أخذ كل ما هو إيجابي وترك السلبي.وأضاف أن مسامحة النفس ومواجهتها يتطلب أن يواجه الشخص أخطاءه، ومشاكله، وألا يتهرب منها، ويبحث عن شماعة ليعلق عليها إخفاقه.ويجب عليه أن يبحث عن حلول واقعيه ونافعة تنهي المشكلة، وتساعد في تغيير الحال نحو الأفضل.لافتًا النظر إلى أن الشعور الدائم بعدم الرضا عن الأداء يتسبب في الضغط النفسي، وعدم الثقة بالنفس.





هاشتاق "النفسية محتاجة كمل إنت".. والرضا



صباحكم سعيد ورايق



تبدو الحياة بعينك أجمل



الخير لا يضيع والشر لا ينسى



حصّن قلبك بالنقاء ليبقى مضيئا



لا توجد ملامح ليست جميلة



الورد الذي تزرعه في طريق غيرك



"النفسية محتاجة كمل إنت" هاشتاق راج على منصة "إكس" في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث امتلأ بتغريدات تحمل مشاعر وتعابير بصفاء وخفة نسمات الصباح، وكلمات التوحيد والتوكل على الله.وتميزت معظم المشاركات بالتعبير عن المشاعر الصادقة، والرغبة الكبيرة في البعد عن صخب الحياة والهروب إلى ما يريح العقل ويطمئن القلب.كانت أولى المشاركات تقول: "والله الإنسان ما يبي من الدنيا غير سلامة قلبه ويكون في المكان اللي يحبه لا يضّر ولا أحد يضّره، اللهم ارزقنا السماحة والذكر الطيب وسلامة الصدر بعيدًا عن الدنيا وما فيها".وكتبت تقول: "تبدو الحياة بعينك أجمل، عندما تشعر أنك في المكان الملائم لك.. من الريف الجيزاني حيث الجمال".وغرد آخر يقول: "كل شخص يحصل على ما يستحقه، الشر يأتي من سوء الظن، والخير يأتي من حسن الظن، أحسنوا الظن بالناس، فلن تستطيع أن تصلح بألف كلمة ما كسرته بكلمة واحدة".وغردت تقول: "حصّن قلبك بالنقاء ليبقى مضيئا لك وبك أينما كنت، فلا شيء غير النقاء يبقيك جميلاً"."الجمال نسبي ولا يخضع لمرجعية معينة، ولا يحق للبشر وضع قواعد للجمال، لأنهم ليسوا من صنعوه".وكتب يقول: "الورد الذي تزرعه في طريق غيرك، حتما سيزهر يومًا ما في طريقك، ازرع الأمل في قلوب الناس يأتيك الفرج من حيث ﻻ تحتسب، فقط افعل الخير وامضِ".