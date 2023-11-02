مُسن يكشف الطريقة الصحيحة لإعداد القهوة وتحميصها

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كشف مسن عن الطريقة الصحيحة لإعداد القهوة وتخزينها، مشيرا إلى أن تلك الطريقة تجعل البن له مذاق جيد.





تحميص الكميات المطلوبة: اضافة اعلان



مخاطر شرب كميات كبيرة من القهوة:

العلاقة بين تناول القهوة وارتفاع ضغط الدم

خطر الوفاة

التقليل من الكافيين





"تحمس كمية احتياجك فقط وتخزنه اقل شيء 24 ساعة في مكان بارد، وكل مازادت مدة التخزين كل ماكان افضل" 👌🏻🖤 مُسن خبير في القهوة يتحدث عن افضل طريقه لتذوق البُن وتخزينه :"تحمس كمية احتياجك فقط وتخزنه اقل شيء 24 ساعة في مكان بارد، وكل مازادت مدة التخزين كل ماكان افضل" 👌🏻🖤 pic.twitter.com/QTL4YZPrmT November 2, 2023

ونصح بضرورة "تحميص الكمية المطلوبة على قدر الاحتياج فقط وتخزينها أقل شيء 24 ساعة في مكان بارد".وأضاف: "