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مستشار وقف الحصالة: لا تدخروا في هذه الحالة (فيديو)

الدكتور سالم باشميل
الدكتور سالم باشميل
أ أ

قال مستشار وقف الحصالة، الدكتور سالم باشميل، إن الادخار فضيلة لكنه قد لا يناسب جميع أفراد المجتمع، خصوصًا من عليه مسؤوليات مالية تجاه أسرته.
 وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "الادخار ممارسة مهمة، لكن الإنسان الذي له أولاد، ولديه أب وأم، ينفق عليهم، ولديه إخوان ظروفهم المادية صعبة ويساعدهم، ويوفر حياة كريمة لأبنائه، تعليمًا جيدًا، تربية جيدة، ويستمتع بالحياة، دون ادخار فأنتم في نعمة كبير".
وتابع: "طالما تنفق على زوجتك وأبنائك ووالديك، وتأكل طعامًا جيدًا، وتعيش حياة كريمة، فأنت في نعمة وفضل من الله تعالى يجب أن تشكرها".  

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