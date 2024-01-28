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مستشار قانوني: الزوج غير مُلزم بشراء الأطعمة الجاهزة من المطاعم (فيديو)

مطعم
شراء الأكل من المطاعم ليس من الواجبات على الزوج
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كشف المستشار الشرعي والقانوني، الدكتور تركي الطيار، ما ينبغي على الزوج توفيره للزوجة من طعام، وفقًا لما أقره فقهاء الشريعة الإسلامية.اضافة اعلان

توفير نفقات الأكل الذي يتم تجهيزه بالمنزل

وأكد في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، أن الزوج مُلزم فقط بنفقات الأكل الذي يتم تجهيزه بالمنزل، بينما هو غير ملزم بتوفير الطعام الجاهز من المطاعم.
وشرح الطيار: "لو أنت تدفع نفقة لإحضار المأكولات إلى المنزل وتُطبخ في المنزل، على سبيل المثال: التكلفة الشهرية عليك في المأكل ألف ريال، وإذا وضعنا معها المطاعم تكون التكلفة ألفين ريال، إذًا الألف الزائد لا تجب عليك، لأنها ليست ضرورية وليست حاجية".

توفير الطعام الضروري 

وأضاف: ما يجب عليك هو ما يسد الحاجة والفاقة"، مشيرًا إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية، ومنهم صاحب "الموافقات" الشاطبي وغيره، يقولون إن الشريعة الإسلامية على ثلاثة أمور: ضروريات،  حاجيات،  تحسينيات".
وأوضح: "الشيء التحسيني والتكميلي والإضافي يٌخرج من النفقة"، وأشار إلى أنه في حال قيام الأب أو الزوج بدفعها زيادة لأولاده، جزاه الله خيرًا ويٌؤجر عليها، وصدقة تُدفع لأهله، لكن ليس واجبًا".
واستدرك: "لو ذهب إلى القضاء ليٌطالب بالزيادة لن يحكم له القضاء"، وهذا ينطبق على الزوجة والأبناء للمتزوج.


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