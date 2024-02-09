مستشار تربوي: المسلسلات التلفزيونية تركز على سلبيات الطلاب وتبرز ضعف المعلم (فيديو)

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قال المستشار التربوي، عبد اللطيف الحمادي، إن بعض المسلسلات التلفزيونية تؤثر سلبًا في سلوكيات الطلاب وتقلل من هيبة المعلم بطريقة تنافي جهود وزارة التعليم.





محاكاة الواقع في المسلسلات



pic.twitter.com/ziQ9Lox2N4 #الإخبارية فيديو | المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي: بعض المسلسلات التلفزيونية تؤثر سلبا في سلوكيات الطلاب وتقلل من هيبة المعلم بطريقة تنافي جهود وزارة التعليم #نشرة_النهار February 9, 2024

وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "هم يحتجون بأن هذا يحاكي الواقع ويحل المشاكل، بالعكس هذا يرسخ الواقع السلبي في أذهان المشاهدين، وهذا خطأ كبير".وتابع: "يجب بدلاً من أن تظهر الجانب السلبي أن تضع حلولاً لهذه المشكلات"، مشيرًا إلى تسليط الضوء على الطلاب السيئين وتجاهل الطلاب المجتهدين المنضبطين، وإظهار ضعف دور المعلم.وعلق "الحقيقة في الإفراط في تجسيد الواقع السلبي بشكل فوضوي هذه مشكلة المسلسلات، وإثارة الفوضى في المدارس، بما يمكن الاعتداء على المعلم والاستهتار به".وأشار إلى أن وزارة التعليم شددت على هيبة المعلم ومكانته وفرضت غرامات وعقوبة السجن على من يعتدي على المعلم أو يتعرض له.