مسافر يفتح باب الطائرة ويمشي على جناحها

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اعتقلت السلطات المكسيكية رجلاً فتح باب الطوارئ في طائرة كانت متوجهة إلى مدينة غواتيمالا وسار على جناحها، وظلت عالقة على مدرج المطار عدة ساعات دون تهوية. اضافة اعلان





مسافر يفتح باب الطوارئ في الطائرة



الركاب يشهدون للمسافر "أنقذ حياتنا"



حادث باب الطائرة الكورية الجنوبية



إلقاء القبض على الراكب بعد حالة الذعر في الطائرة



وقالت سلطات مطار مدينة مكسيكو إن الرجل لم يتسبب في أي أذى، ولكنها سلمته إلى الشرطة.ووقعت الحادثة بعد ثلاث ساعات من موعد إقلاع الطائرة التابعة لشركة طيران أيرومكسيكو، من مطار مدينة مكسيكو.وجاء في تقرير عن الحادثة أن أعمال الصيانة هي التي تسببت في التأخير، وتحتم تغيير الطائرة بعد العمل الذي أقدم عليه الرجل، وفقًا لـ "عكاظ".في بيان كتبه أربعة نيابة عن الركاب جاء فيه: جميع الركاب على متن الرحلة المتوجهة من مطار مدينة مكسيكو إلى مدينة غواتيمالا يصرحون أن الراكب الذي فتح نافذة الطوارئ، فعل ذلك لحمايتنا، وبدعم منا، لأن التأخير وانعدام التهوية شكلا خطرًا علينا.وأضافوا في البيان الذي وُزّع بأسمائهم وتوقيعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي: إنه "أنقذ حياتنا".ويذكّر هذا الموقف بحادث آخر كاد أن يؤدي إلى كارثة محققة على متن إحدى الطائرات الكورية الجنوبية قبل أشهر، عندما فتح راكب باب طائرة تابعة لشركة «طيران آسيانا» وهي تحلق في الجو، قبل دقائق من هبوطها.وكانت تلك الطائرة على ارتفاع 213 مترًا تقريبًا، وهي من طراز «إيه 321-200»، وكانت في طريقها إلى مطار مدينة ديجو شمالي البلاد.وألقي القبض على الراكب، وهو كوري جنوبي في الثلاثينيات من عمره، بعد هبوط الطائرة، بعدما تسبب في حالة من الذعر على متنها.وأصدرت محكمة ديجو الجزئية مذكرة لتوقيف الرجل بتهمة «انتهاك قانون أمن الطيران»، وذكرت أن الراكب قد يحاول الفرار قبل المحاكمة.