مسؤول أوروبي كبير ينظف الشوارع تكفيرًا عن هذا الذنب

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يقوم نائب رئيس البرلمان السلوفاكي، أندريه دانكو، بقضاء يوم في تنظيف الشوارع، للتكفير عن قيامه بالفرار من موقع حادث مروري بسيارته. اضافة اعلان





ماذا فعل المسؤول الأوروبي للحكم عليه بتنظيف الشوارع؟



المسؤول يعترف بالخطأ ويقرر تنظيف الشوارع تكفيرًا عنه



انتقادات الشرطة لعدم إجراء اختبار الكحول في الليلة نفسها



وتعود قصة المسؤول السلوفاكي "دانكو" عندما اصطدمت سيارته بإشارة مرور في مدينة براتيسلافا ليلة 18 يناير الجاري.وبدلاً من انتظار وصول الشرطة، قاد "دانكو" سيارته وعاد إلى منزله، وهو الخطأ الذي طالبت بناء عليه أحزاب المعارضة أن يُقدّم استقالته.وكتب دانكو، على موقع فيسبوك "إن إزالة الأتربة والحطام من الطرق هي وسيلة لتصحيح الخطأ".وتعرفت الشرطة على أن المسؤول هو الفاعل، بعدما تعقبت عناصرها دانكو ليلة الحادث من خلال تتبع تسريبٍ للزيت حتى وصلوا إلى منزله.وتعرضت الشرطة إلى انتقادات حادة لأنها بإجراء اختبار تناول الكحول، عبر فحص التنفس حتى اليوم التالي، لكن في نهاية الأمر جاءت النتيجة سلبية.ويعد دانكو أحد أقوى الرجال في الائتلاف الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر الماضي، كما أنه زعيم الحزب الوطني السلوفاكي، القومي المتطرف الشريك في الحكم.