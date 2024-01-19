مزارعو وادي الدواسر يبدأون في جني "الأترجة".. تعرف على الأسعار

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بدأ أهالي ومزارعو محافظة وادي الدواسر، في جني محاصيلهم من الحمضيات المختلفة ومن أهمها فاكهة "الأترجة" إحدى أهم فواكه هذا الفصل، مع بداية فصل الشتاء. اضافة اعلان





إهداء ثمرة "الأترجة" للأقارب والأصدقاء



أسم الأترجة في مصر والعراق والشام



وكانت العادة لدى الأهالي خلال الموسم منذ القِدم إهداء ثمرتها للأقارب والأصدقاء والجيران، واعتبرت من الموروثات الثقافية السائدة في المحافظة التي استمرت حتى الآن.وتلاشت العادة في وقتنا الحالي بعد أن توجه البعض إلى بيع معظم محصولهم في السوق بأسعار لا يتجاوز سعر الصندوق الذي يحتوي ما بين 10- 15 ثمرة من الأترجة مبلغ 25 ريالاً.ويسمى كبار السن فاكهة "الأترجة" في وادي الدواسر بـ "الأطرنج" يطلق عليها في مصر والعراق "أترج" وفي الشام "كباد"، وثمرتها تشبه فاكهة الليمون إلا أنها أكبر منه بكثير، ولونها يميل إلى البرتقالي الذهبي.وتقدم "الأترجة" للأكل بعد نزع قشرتها عن شحمها ثم فصلها عن ليمونتها ليتم أكلها فيما بعد على شكل شرائح، وهناك من يقوم بتقطيع الشحم مع الليمون وغمسه بالماء مع السكر أو العسل.