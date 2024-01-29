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مريض يضرب طبيبًا في عيادته لقيامه بهذا الفعل بعد فحصه

طبيب يطهر
مريض يضرب طبيبه
أ أ
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قام مريض بضرب طبيب عظام داخل عيادته في ولاية جوروجرام بالهند، لأنه رآه يعقّم يديه بعد فحصه، ما أثار غضبه ودفعه للاعتداء عليه هو ومرافق معه.اضافة اعلان

ضرب طبيب بسبب قيامه بتطهير يديه

وأوضحت الشرطة الهندية أنه تم اتهام شخصين بالاعتداء على طبيب عظام يدعى بيوش ياداف (39 عاماً) داخل عيادته. وبحسب ما ورد فقد وقع الحادث عندما قام الطبيب بتطهير يديه بعد فحص أحد المشتبه فيهما، وفقاً لـ "عكاظ".

شكوى رسمية ضد المريض ومرافقه

وروى الضحية أن أحد المرضى زار عيادته يشكو من آلام في الكتف، وبعد الفحص البدني انزعج المريض عندما لاحظ الطبيب وهو يستخدم المطهر لتعقيم يديه، فوقعت مشادة بينهما انتهت بضربه الطبيب.

الطبيب يتهم جاره بتأجير المريض لضربه

وتقدّم الطبيب بشكوى للشرطة ضد المريض ومرافقه، موضحاً أن هناك صالة ألعاب رياضية تقع في الطابق الأعلى من عيادته، سبق أن قدم شكاوى ضد صاحبها إلى إدارة المجمع التجاري بسبب تشغيله موسيقى صاخبة، وتكهن الطبيب أن يكون مالك الصالة أرسل هذين الشخصين لتخويفه.
من جانبها، أكدت الشرطة أن الجهود جارية لتحديد هوية المشتبه فيهما.

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