مرض مميت.. دراسة تكشف مفاجأة عن أكثر الأسماك تناولا بدولة عربية

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كشفت دراسة تم إجراؤها حديثا عن مفاجأة حول تناول الأسماك الأكثر تداولا في السوق الليبية، والتي تتسبب في مرض "سرطان القولون".





تناول الأسماك وسرطان القولون: اضافة اعلان



احتواء الأسماك على معادن ثقيلة:



وكانت دراسة علمية أجرتها جامعات وجهات بحثية ليبية قد كشفت عن وجود علاقة مباشرة بين أكثر أنواع الأسماك استهلاكاً في ليبيا والإصابة بمرض "سرطان القولون" بين المواطنين خاصة في المنطقة الغربية.وفي التفاصيل التي ذكرها موقع "أصوات مغاربية"، فقد استهدفت الدراسة، التي شاركت فيها باحثون من جامعة مصراتة و"الجمعية الليبية للتغذية"، ستة أنواع من الأسماك المحلية المفضلة لدى الليبيين.وأوضح الدراسة أنه من بين هذه الأسماك "التريليا" و "الفرّوج" و "السردينة"، والتي أخذ منها عينات طازجة.وكشف أحد الباحثين المشاركين في الدراسة أن العينات أعيد إجراء الاختبارات عليها ثلاث مرات للتثبت من صحة النتائج.وأوضح أن معظم الأسماك التي تباع في الأسواق المحلية ملوثة بالمعادن الثقيلة.كما نوه أنه بعد القيام بعدة أبحاث اتضح وجود ارتباط مباشر بين الإصابة بـ"سرطان القولون" و تناول تلك الأسماك التي تعد غذاء رئيسيا للكثيرين في ليبيا.وأشارت الدراسة إلى أن الأسماك التي تعرف محلياً بالفروج والرزام والتريليا والسردينة والكوالي تعد من أكثر الأسماك استهلاكا في ليبيا، وهي الأنواع التي شملتها الدراسة.كما أن العينات بينت ارتفاعاً كبيراً جداً في المعادن الثقيلة داخل هذه الأسماك وعددها حوالي 29 عنصرا، 9 عناصر منها هي المسؤولة مباشرة عن المشاكل الصحية للإنسان، ومن أهمها سرطان القولون.أيضا كشف آخر الدراسات على مرضى السرطان في ليبيا أن عدد المصابين بسرطان القولون يفوق أعداد المصابين بسرطانات "الثدي وعنق الرحم".