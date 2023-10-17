الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

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مذنب ضخم 3 أضعاف حجم جبل إيفرست يتجه نحو الأرض

مذنب هالي
مذنب هالي
أ أ
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كشف علماء الفلك، أن مذنبًا يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم جبل إيفرست انفجر في الفضاء ويندفع نحو الأرض حاليًا.
وعلى الرغم من أن المذنب لن يضرب الأرض فعليًا، لكنه قد يكون مرئيًا بالعين المجردة عندما يصل إلى أقرب نقطة من كوكبنا في 21 أبريل 2024. اضافة اعلان

المذنب بونس-بروكس

ويحتوي المذنب بونس-بروكس، أو ما يُعرف باسم المذنب البركاني البارد على نواة صلبة يقدر قطرها بـ 30 كم، وتتكون من الجليد والغبار والغازات التي تعمل قليلاً مثل الكربنة في زجاجة المشروبات الغازية.
وذلك لأنه عند تسخينها بواسطة الشمس، يستمر الضغط داخل هذه الصهارة البردية في التراكم حتى ينفجر النيتروجين وأول أكسيد الكربون ويقذف الحطام الجليدي عبر الشقوق الكبيرة في قشرة النواة.

مذنب من نوع هالي

ويشار إليه أيضًا باسم "مذنب من نوع هالي" لأن مداره حول الشمس الذي يبلغ 71 عامًا يضعه في نفس فئة صخرة الفضاء الأكثر شهرة في التاريخ، والتي تستغرق حوالي 75 عامًا للدوران حول نجمنا، على عكس معظم المذنبات التي تستغرق آلاف السنين.
وعلى الرغم من أن بونس-بروكس سيكون في أقرب نقطة له من الأرض في أبريل 2024، فمن المتوقع أن يصل إلى حجم +4 لذا يمكن رؤيته بالعين المجردة في مايو ويونيو 2024 أيضًا.  
وسيكون أكثر سطوعًا في سماء الليل في 2 يونيو 2024. وبعد أن يصل إلى أقرب نقطة إلينا، سيتم إرجاعه إلى النظام الشمسي الخارجي ولن يعود حتى عام 2095.

كوكبة هرقل

ويقع "بونس بروكس" حاليًا في كوكبة هرقل ويمكن ملاحظته وهو ينظر في اتجاه الشرق والشمال الشرقي على ارتفاع 36 درجة فوق الأفق. 
ومع استمرارها في التوجه نحو الأرض، فمن المحتمل أن يستمر المذنب في الانفجار، وربما بشكل أكثر عنفًا مما كان عليه بالفعل. ومع ذلك، فهو ليس بأي حال من الأحوال المذنب البركاني الأكثر تقلبًا في النظام الشمسي.

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